Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории (часть вторая)

Экспертам представили 8 картин

Заключительным блоком очной защиты в Министерстве культуры России 21 июля стали национальные фильмы для детской и семейной аудитории, претендующие на дополнительное финансирование.

Открыла его сказочная картина КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ («Н2О ПРОДАКШН»). Авторы предлагают историю трех друзей, которые неожиданно оказываются в загадочной подземной стране. В основу фильма легли одноименная пьеса Ярославы Пулинович и повесть Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Постановкой занимается Александр Войтинский. Среди кандидатов на главные роли – Софья Петрова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Новиков, София Лопунова и Алексей Гуськов. В качестве художественных ориентиров команда назвала ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ, ЛАВКУ ЧУДЕС и СКАЗКИ НА НОЧЬ.

Одним из крупнейших проектов блока стало музыкальное фэнтези КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ, на которое Yellow, Black and White запросила дополнительную поддержку. Новая экранизация классической сказки расскажет о девочке Оле, которая после ссоры с близкими попадает в волшебное Королевство кривых зеркал и встречает собственное отражение – Яло. Путешествие по фантастическому миру помогает героине понять, что дружба, сострадание и семья гораздо важнее самолюбования и стремления к внешнему успеху. Режиссером картины выступает Клим Шипенко. Продюсируют проект Эдуард Илоян, Константин Эрнст, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Георгий Шабанов. Главные роли исполнят Александра Бабаскина, Надежда Маркина, Мария Смольникова, Антон Лапенко, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Полина Агуреева и рэпер Nkeeei. Производственный бюджет фильма составляет 800 млн рублей. Съемки должны стартовать в конце августа.

Компания Legio Felix представила романтическую комедию МАСЛЕНИЦА, действие которой разворачивается сразу вокруг нескольких сюжетных линий. Полина получает возможность отправиться на учебу за границу при условии, что познакомит китайского студента с традициями Масленицы. После травмы девушка просит подругу заменить ее, а параллельно непоседливые дети пытаются устроить личную жизнь собственного дедушки. Картину снял Михаил Мерзликин (ШАМАН). В актерский состав вошли Валентина Ляпина, Александр Самойленко, Николай Наумов, Елена Валюшкина, У Хаотянь, Диана Милютина, Антон Рогачев, Денис Васильев, Олег Тактаров, Анна Котова и другие. Продюсер Владимир Пермяков сообщил, что съемочный период уже завершен, а экспертам впервые показали черновую версию трейлера. Премьера фильма запланирована на 25 февраля 2027 года.

Еще одним проектом Legio Felix, претендующим на дополнительное финансирование, стала приключенческая фантастика ПОТАПЫЧ. В центре истории – оживший плюшевый медведь, внутри которого отец маленькой Маши перед уходом на фронт прячет прощальное письмо. Потапыч помогает девочке пережить годы Великой Отечественной войны, найти мать и справиться с потерей отца. Спустя десятилетия судьба дарит ему возможность вновь встретиться со своей хозяйкой благодаря девочке Жене, решившей соединить старых друзей. Проект находится на стадии препродакшена. Съемки пройдут в Крыму, а образ главного героя будет создан при помощи аниматроники. Голос Потапычу, а также роль отца Маши исполнит Павел Прилучный. В фильме также снимутся Ирина Горбачева, Денис Васильев и Екатерина Симаходская. Выход картины намечен на первую половину 2028 года.

Компания «Смарт Фильм» вновь представила семейную картину ПРИНЦ. История рассказывает о двух собаках из одного питомника, которые оказываются у разных хозяев. Чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной, бигль Принц отправляется в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Голоса животным подарят Владислав Миллер, Вероника Журавлева, Полина Гухман, Павел Деревянко и Валентина Мазунина. В игровом актерском составе заявлены Максим Матузный, Зоя Бербер, Константин Плотников, Анастасия Мельникова, Велимир Русаков и другие. Режиссером выступает Анна Курбатова (МОЙ ДИКИЙ ДРУГ). По словам команды, съемки фильма практически завершены.

Продолжение спортивной франшизы ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 также претендует на дополнительную поддержку. Компания «Кугуар» представила историю, в которой знакомые зрителям герои вместе со своими детьми примут участие в международном фиджитал-турнире по хоккею. Победа в соревновании станет для них возможностью не только сохранить команду, но и вновь стать единой семьей – как на льду, так и за его пределами. Режиссером вновь выступает Андрей Булатов. К своим ролям вернутся Алексей Бардуков, Анна Чиповская, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Михаил Пореченков, Павел Чинарев, Александр Обласов, Сергей Перегудов, Андрей Феськов, Арина Постникова, Сергей Годин и другие. Кроме того, в фильме появятся легенды российского хоккея Владислав Третьяк и Александр Овечкин. Создатели сообщили, что впереди команду ожидает наиболее сложный постановочный этап съемок.

Практически завершена работа и над сказкой МОРОЗКО, которую представила «Централ Партнершип». Главные героини – Настя и Марфа – становятся лучшими подругами и вместе пытаются победить древнее заклятие, из-за которого в их деревне уже много десятилетий не выпадает снег. На пути им предстоит справиться со злой ведьмой, растопить сердце Морозко и обрести собственное счастье. Во время защиты экспертам впервые показали тизер картины. По словам команды, в открытом доступе он появится примерно через две недели. В российский прокат фильм выйдет 22 октября.

Завершила весь питчинг семейного кино презентация сказочного детектива ХРУМ, который также выпускает «Централ Партнершип». Основой проекта стал одноименный радиосериал Детского радио, выходящий с 2016 года. Действие разворачивается в Закнижье – мире, где сказочные сыщики следят за тем, чтобы истории развивались по привычному сценарию. Когда один из персонажей решает нарушить правила и проникнуть в мир людей, героям приходится спасать сразу две реальности. Постановкой занимается Игорь Волошин. Главные роли исполнят Мирон Проворов (Макс), Сильвия Дадалян (Любаня), Ангелина Стречина (Мария Петровна) и Василий Вакуленко (Добрыня). Выход фильма запланирован на 21 октября 2027 года.

Фото: кадр со съемок фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2