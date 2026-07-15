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Аналитика


Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке 2» уступает первой части

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейную ленту НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP), хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG), анимационный проект КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG) и комедию ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK). 

Судя по предродажам некоторых новинок, на рынке в грядущий уикенд ожидается оживление. Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 предварительно освоила 2,6 млн рублей. Сиквел с Юрием Стояновым уступил деревенским приключениям МАНЮНИ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), собственной первой части (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 142,5 млн) и ПАЛЬМЕ 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн). В то же время новинка оставила позади фильмы ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), НЕПОСЛУШНИК 2 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 57,7 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3,786
ПАЛЬМА 2 3,649
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 2,598
ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,592
НЕПОСЛУШНИК 2 1,572
НЕПОСЛУШНИКИ 0,840

Хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО предварительно заработал 2,2 млн рублей. Новинка проиграла лентам СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн) и ЕРЕТИК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн), но опередила картины УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 67,9 млн) и ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,3 млн). Напомним, что последний проект был выпущен еще до ухода голливудских мейджоров с нашего рынка. 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,910
ЕРЕТИК 2,773
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО 2,185
УЖАСАЮЩИЙ 3 2,075
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 1,762

Предварительные продажи мультфильма КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ составили 174,5 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн) и КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (233 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), выступила на одном уровне с анимацией ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и опередила ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЧЕТВЕРКУ (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ 289,7
КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ 233,0
КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ 174,5
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6
ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,0

Комедия ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ отметилась предварительным результатом в 111,3 тысячи рублей. Лента обошла проекты БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн) и ПАРА НА ПАРУ (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но проиграла картинам СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (280,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ПО-БРАТСКИ (241 тысяча рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (162,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ 280,4
ПО-БРАТСКИ 241,0
БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7
ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ 162,5
ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ 111,3
БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 80,0
ПАРА НА ПАРУ 77,5

Фото: кадр со съемок фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

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15.07.2026 Автор: Никита Никитин

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