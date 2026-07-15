Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке 2» уступает первой части
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейную ленту НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP), хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG), анимационный проект КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG) и комедию ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK).
Судя по предродажам некоторых новинок, на рынке в грядущий уикенд ожидается оживление. Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 предварительно освоила 2,6 млн рублей. Сиквел с Юрием Стояновым уступил деревенским приключениям МАНЮНИ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), собственной первой части (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 142,5 млн) и ПАЛЬМЕ 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн). В то же время новинка оставила позади фильмы ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), НЕПОСЛУШНИК 2 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 57,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|3,864
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|3,786
|ПАЛЬМА 2
|3,649
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|2,598
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|1,592
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,572
|НЕПОСЛУШНИКИ
|0,840
Хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО предварительно заработал 2,2 млн рублей. Новинка проиграла лентам СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн) и ЕРЕТИК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн), но опередила картины УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 67,9 млн) и ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,3 млн). Напомним, что последний проект был выпущен еще до ухода голливудских мейджоров с нашего рынка.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|3,910
|ЕРЕТИК
|2,773
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
|2,185
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|2,075
|ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
|1,762
Предварительные продажи мультфильма КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ составили 174,5 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн) и КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (233 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), выступила на одном уровне с анимацией ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и опередила ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЧЕТВЕРКУ (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
|289,7
|КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
|233,0
|КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
|174,5
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|128,0
Комедия ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ отметилась предварительным результатом в 111,3 тысячи рублей. Лента обошла проекты БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн) и ПАРА НА ПАРУ (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), но проиграла картинам СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (280,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ПО-БРАТСКИ (241 тысяча рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (162,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ
|280,4
|ПО-БРАТСКИ
|241,0
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|234,7
|ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ
|162,5
|ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
|111,3
|БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
|80,0
|ПАРА НА ПАРУ
|77,5
Фото: кадр со съемок фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
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15.07.2026 Автор: Никита Никитин