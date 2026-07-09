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СПбМКФ 2026 анонсировал программу презентаций

Автор: БК

9 июля 2026

Мероприятие пройдет с 21 по 24 сентября в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум»

Организаторы Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 21 по 24 сентября, раскрыли подробности программы предстоящего мероприятия.

В рамках форума состоятся презентации и показы фильмов всех крупнейших российских кинопрокатных компаний. Расписание сеансов и презентаций (за исключением времени начала мероприятий) будет опубликовано позднее.

21 сентября
С 11:00
• Презентация и показы фильмов «Централ Партнершип»

22 сентября
С 11:00
• Презентация и показ фильма «Атмосфера Кино»
• Презентация «Каро Премьер»
• Презентация «Парадиз»

23 сентября
С 12:00
• Презентация «Наше кино»
• Презентация «Вольга»
• Презентация «Капелла Фильм»

24 сентября
С 11:15
• Презентация и показ фильма «НМГ Кинопрокат»
• Презентация «Экспонента Фильм» и показ фильма.

Деловая программа пока находится в стадии формирования. В нее войдут конференция «Бизнес кинотеатров», деловой форум «ВедуКиноБизнес», конференция «Кинобары и иные возможности продаж в кинотеатрах: новые источники доходов», а также технические семинары и презентации в рамках «Университета "Кино Экспо"». Кроме того, запланированы конференция «Контент в единой цифровой среде: дистрибьюция, маркетинг, монетизация, доставка», Всероссийский питчинг дебютантов, конференция, посвященная использованию искусственного интеллекта и других новых технологий в производстве контента, а также дискуссионные сессии о коротком и ультракоротком контенте, современных подходах к дистрибьюции и продвижению, тенденциях развития онлайн-платформ и их взаимодействии с кинопрокатом.

Выставочная экспозиция будет открыта с 22 по 24 сентября. По данным организаторов, уже сейчас она превосходит показатели 2021 года как по занимаемой площади, так и по количеству участников. В связи с особенностями транспортной логистики гостям форума рекомендуют планировать поездку в Санкт-Петербург с 20 сентября в качестве дня заезда и до 25 сентября включительно – в качестве дня выезда.

Фото: пресс-служба СПбМКФ

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