СПбМКФ 2026 открыл аккредитацию

Свое участие в форуме подтвердили все крупнейшие дистрибьюторы

Организаторы Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 21 по 24 сентября, рассказали о том, какие компании примут участие в грядущем мероприятии.

На текущий момент свои презентации подтвердили дистрибьюторы: «Централ Партнершип» (21 сентября), «Атмосфера Кино», «Каро Премьер» (22 сентября), «Вольга», «Наше кино» (23 сентября), «НМГ Кинопрокат» (24 сентября), а также многие другие компании (22-24 сентября).

Помимо этого, уже открыта аккредитация участников на СПбМКФ. Как и раньше, ее можно приобрести онлайн на сайте форума через электронный личный кабинет.

Организаторы отмечают, что участникам Форума рекомендуется планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 20 сентября (день заезда) по 25 сентября (день выезда). О возможных мероприятиях в день заезда, 20 сентября, будет сообщено дополнительно. Деловая программа начнется 21 сентября в 09:00, программу презентаций первого дня откроет компания «Централ Партнершип» с 11:00.

Также СПбМКФ представил специальный видеоролик о мероприятии 2025 года, сделанный по материалам репортажей крупнейших федеральных каналов.

Фото: пресс-служба СПбМКФ