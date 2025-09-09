Стали известны участники Питчинга проектов региональных студий «в стадии завершения» в рамках СПбМКФ

Сама защита пройдет 12 сентября

Организаторы Питчинга проектов региональных студий «в стадии завершения», который пройдет 12 сентября в рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума и I Конференции региональных кинокомиссий и киностудий, представили шорт-лист участников грядущей финальной защиты.

В него вошли:

– АТАЙСАЛ, автор идеи, режиссёр и продюсер Рустем Шайхутдинов (игровое кино, г. Уфа);

– ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ. ХОД КОНЕМ, автор сценария Вадим Сайтов, продюсер Магомет-Али Найманов (игровое кино, г. Черкесск);

– НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, автор сценария и режиссёр Наталья Камышан (игровое кино, г. Иркутск);

– «Нейроны», авторы Анна Швец, Николай Иванов, Максим Лобов, Анастасия Левшина, Кристина Врулина (анимационный сериал, г. Ростов-на-Дону);

– ОТЕЛЬ МЕЧТЫ, автор сценария и режиссёр Иван Архипов, продюсеры Иван Архипов, Виктория Гудз, Иван Елесин, Елизавета Кийко (игровое кино, Ленинградская область);

– СИМФОНИЯ ДОНБАССА 2025, автор сценария Константин Самсонов, режиссёр и продюсер Дмитрий Семибратов (документальное кино, г. Краснодар);

– СУВОРОВЕЦ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ, автор сценария и режиссёр Денис Казанцев, продюсеры Денис Вязников, Владимир Терновский (игровое кино, г. Новосибирск);

– ХАМИЛЛИОНЫ, режиссёр Иван Мартынов, продюсер Владислав Кафеев (игровое кино, г. Абакан).

Отмечается, что организаторами была получена 31 заявка из 19 субъектов России. Питчинг проектов «в стадии завершения» проводится с целью поддержки российских региональных киностудий. Его модератором выступит креативный продюсер АНО «Центр развития креативных проектов» Дмитрий Якунин.

Фото: кадр со съемок фильма ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ. ХОД КОНЕМ