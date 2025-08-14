СПбМКФ представил обновленную программу форума

Свои презентации подтвердили десять кинопрокатных компаний

Организаторы Санкт-Петербургского международного контент-форум (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 9 по 12 сентября, представили обновленную программу грядущего мероприятия.

На данный момент, свои презентации уже подтвердили следующие кинопрокатные компании: «Централ Партнершип», «Атмосфера Кино», «Наше кино», «Каро Премьер», «Вольга», «НМГ Кинопрокат», «Парадиз», Capella Film, «Про:взгляд» и «СБ Фильм».

Организаторы напоминают, что в связи с участившимися нарушениями графика работы аэропортов, задержками рейсов и прочими форс-мажорами, участникам рекомендуется приезжать в Санкт-Петербург 8 сентября и планировать свое пребывание в городе до 13 сентября.

В связи с одновременным проведением в Петербурге Международного форума объединенных культур рекомендуется незамедлительно приобретать авиа и ж/д билеты, а также бронировать гостиницы. В частности, отмечается, что в официальных гостиницах форума Hilton и Hampton by Hilton остается уже минимальное количество свободных мест.

Обновленное расписание СПбМКФ доступно по ссылке.

Фото: пресс-служба СПбМКФ