Новинки января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Майор Гром: Игра против правил» и много премьер

В числе январских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – кинокомикс «Майор Гром: Игра против правил», который раскроет историю главного героя через судьбы ключевых персонажей, и третий сезон фантастической комедии «Проект «Анна Николаевна».

Кроме того, зрителей стриминга ждут криминальный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, драма Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА, триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА и многое другое.

Уже на сервисе:

ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (аниме, реж. Тацуя Есихара)

Молодой охотник на демонов Дэндзи собирался на свидание со своей возлюбленной Макимой, но попал под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встретил девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Между ними завязался приятный разговор, после которого жизнь Дэндзи начала меняться. Полнометражное продолжение популярного аниме-сериала «Человек-бензопила» о подростке по имени Дэндзи, который получил способность превращать конечности в бензопилы после страшного происшествия.

С 1 января:

ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (триллер, реж. Фрэнсис Лоуренс)

Молодые люди становятся участниками ежегодного соревнования на выживание под названием Долгая прогулка. Главное условие – не сходить с маршрута, приз – крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА (драма, реж. Мэри Бронштейн)

Линда заботится о болеющей дочери и в одиночку пытается справиться со всеми проблемами, пока муж постоянно находится в разъездах. Нервное напряжение нарастает, а последней каплей становится рухнувший в квартире потолок.

Со 2 января:

МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (комедийный триллер, реж. Пак Чхан-ук)

Уволенный сотрудник бумажной фабрики Ю Ман-су не может найти новую работу из-за кризиса. Герой решает радикально разобраться с проблемой и устранить конкурентов на должность в компанию своей мечты.

С 3 января:

«Проект «Анна Николаевна», 3-й сезон (фантастическая комедия, реж. Сергей Дьячковский)

В новом сезоне Андрей Пожарский и его коллеги возвращаются в родной город N. Он теперь начальник полиции, а Ляпин и Мокрый – его подчиненные. Жизнь только встает на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле – секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей. Тем временем в городе чрезвычайное происшествие: неизвестная бабуля вырвала голыми руками банкомат из стены и ушла с ним. А значит, в окрестностях появился еще один, абсолютно неподконтрольный андроид, и справиться с ним может только другой искусственный интеллект в обличии девушки.

С 8 января:

ВЕЧНОСТЬ (фэнтезийная драма, реж. Дэвид Фрейн)

Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором – провести вечность с рано умершим первым супругом или выбрать второго мужа, с которым она прожила всю жизнь.

С 9 января:

«Пламенная бригада пожарных», 3-й сезон, 13-25 серии (аниме, реж. Юки Ясэ, Сюнтаро Тодзава, Хидэки Ито)

В Токио участились случаи самовозгорания: причины этого феномена, при котором пострадавшие не умирают, а становятся огнелюдьми – безмозглыми монстрами, провоцирующими еще больше пожаров, неизвестны. Для борьбы с ними созданы пожарные отряды, которые также пытаются выяснить, почему это происходит. К такому отряду присоединяется Синра Кусакабэ. Его считают виновным в смерти собственной семьи, и, чтобы доказать обратное, парень стремится стать героем, которого будут уважать и не бояться.

С 13 января:

«Вечерная школа» (комедия, реж. Жанна Кадникова)

Сотрудник патрульно-постовой службы Димон оказывается под угрозой увольнения: теперь он вынужден вновь сесть за парту, чтобы получить аттестат о среднем образовании и сохранить свою должность. Вместе с ним учебный год начинают и другие взрослые ученики: водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключенный, пенсионерка, мигрант и подростки. Но получат ли они аттестат, зависит от педсостава: строгой директрисы, завуча с нестандартными методами, классной руководительницы с тонкой душевной организацией и дерзкой англичанки.

С 15 января:

ЗВУК ПАДЕНИЯ (драма, реж. Маша Шилински)

Сюжет охватывает разные эпохи – от Первой мировой войны до наших дней – и рассказывает про четырех героинь, Альму Эрику, Ангелику и Нелли. Они жили в разное время, но каждая из них провела детство или юность в одном и том же поместье в Альтмарке. Исследуя собственное настоящее, они постепенно обнаруживают следы прошлого и открывают загадки, которые объединяют их судьбы.

АВИАТОР (фантастическая драма, реж. Егор Кончаловский)

2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. Но чем дальше заходит исследование, тем чаще причастные к нему задаются вопросом: а не слишком ли высока цена?

С 16 января:

«Принц Галактики» (анимационный, реж. Алексей Лебедев, Владимир Ли, Джангир Сулейманов)

Семейство Пардоновых постоянно преследуют неудачи. Каждый из них расходует среднегодовой человеческий лимит по невезению за неделю. Когда Пардоновых внезапно похищает летающая тарелка, они узнают, что унаследовали целую планету Гэпос, и решают, что наконец выиграли джекпот. Вскоре выясняется, что наследство – кульминация их невезения. На планете вспыхивает бунт роботов, и теперь семье приходится спасаться бегством от наемных убийц, присланных со всей Галактики.

С 19 января:

«Майор Гром: Игра против правил» (боевик, реж. Соберсаша)

Новый сериал по киновселенной «Майора Грома» раскроет историю главного героя через судьбы ключевых персонажей: самого Игоря Грома, его напарника Димы Дубина, журналистки Юлии Пчелкиной, а также их противников – Сергея Разумовского, наемника Олега Волкова и оружейного барона Августа ван дер Хольта.

Также в январе:

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (триллер, реж. Рубен Флейшер)

Квартет фокусников «Четыре всадника» воссоединяется почти десять лет спустя, чтобы совершить новое дерзкое ограбление. К оригинальному составу присоединяются молодые талантливые иллюзионисты – вместе команде предстоит украсть крупнейший в мире алмаз.

Фото: кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»