top banner

«Кинопоиск» подвел итоги 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2025

Самым популярным тайтлом в истории платформы стал сериал «Маша и медведи»

17 декабря «Кинопоиск» провел пресс-завтрак, посвященный итогам 2025 года. Главным спикером стала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

В 2025 году на «Кинопоиск», объединяющий в себе энциклопедию, медиа, билетный сервис и онлайн-кинотеатр заходят 60 млн пользователей в месяц. 29 млн пользователей ставят оценки на платформе. Если говорить о посетителях самого онлайн-кинотеатра, то 18 млн подписчиков в месяц смотрят там фильмы, сериалы, шоу и спорт.

Количество подписчиков стриминга выросло на 29% по сравнению с 2024-м. За год один подписчик платформы примерно смотрит 36 тайтлов, 15 спортивных трансляций и 16 телеканалов, проводя, в среднем, 11 дней в месяц на «Кинопоиске». Процент зрителей, смотрящих сериалы, в этом году впервые превысил киносмотрение. В свою очередь, доля подписчиков, смотревших российские проекты, выросла до 88%.

Самым популярным тайтлом в истории «Кинопоиска» стал сериал «Маша и медведи» (10 млн аккаунтов). Второе место занимает сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым, а третье – комедия «Беспринципные». В топ-5 самых популярных проектов на «Кинопоиске» в 2025 году попали сериалы «Фишер» (6 млн подписчиков за год), «Телохранители» (5,3 млн), «Камбэк» (5,2 млн), «Три кота» и «Ландыши. Такая нежная любовь». Если говорить об оригинальных тайтлах платформы, то в топ-20 смогли пробиться только четыре проекта. Среди зарубежных тайтлов лидером стало драмеди Шона Бэйкера АНОРА (4,2 млн подписчиков).

91 сериал и 69 фильмов набрали за 2025 год на «Кинопоиске» аудиторию свыше 1 млн подписчиков (на 33% больше, чем в 2024 году). Самым популярным жанром остаются комедии (57 проектов), мультфильмы (32) и драмы (25). Помимо этого, в клуб миллионеров попали три аниме. 12 тайтлов из 160 миллионников на платформе – эксклюзивы, однако доля эксклюзивности снижается: 9% в 2024-м против 7% в 2025-м.

Лидерами топа «Индекс Кинопоиск Pro» (инструмента измерения популярности сериалов у зрителей в России, основанного на данных Яндекса и Google) в 2025 году стали «Игра в кальмара», «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта». Четвертое и пятое места заняли «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Фишер», которые были доступны в России официально. 

Самыми посещаемыми страницами фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиск» стали «Аутсорс», АНОРА, «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь» и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Помимо этого, 43% пользователей интересуются контентом других стримингов и переходят на иные платформы по ссылкам «Где смотреть» в карточках проектов.

Топ фильмов по продажам билетов в кино на «Кинопоиске» возглавила сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. В топ-5 также попали ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ГОРЫНЫЧ, АВГУСТ и ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Невероятные приключения Шурика» забрали золото чарта
Подробнее
«Централ Партнершип» представил фильмы на 2026-2027 годы
Подробнее
Касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» в лидерах
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готовит полнометражный фильм об Эмиратах
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» возглавили прокат
Подробнее
Студия KIONFILM готовит экранизацию «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина
Подробнее
Джонни Депп спродюсирует англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»
Подробнее
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI
Подробнее
«Контент-клуб» выиграл очередной суд к одному из юрлиц киносети «Синема Парк» и «Формула Кино»
Подробнее
Открыт прием заявок на соискание индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром»
Подробнее
Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 декабря 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря
Подробнее
«Comic Con Игромир» объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
СТС рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Предпродажи уикенда: впереди всех «Невероятные приключения Шурика» и «Три кота»
Подробнее
Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Невероятные приключения Шурика»
Подробнее

Новости по теме

Издательство «Эксмо-АСТ» выступит соинвестором фильма по книге «К себе нежно»
Подробнее
Яндекс запускает второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей из-за фильма «Триггер»
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее