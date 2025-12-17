«Кинопоиск» подвел итоги 2025 года

Самым популярным тайтлом в истории платформы стал сериал «Маша и медведи»

17 декабря «Кинопоиск» провел пресс-завтрак, посвященный итогам 2025 года. Главным спикером стала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

В 2025 году на «Кинопоиск», объединяющий в себе энциклопедию, медиа, билетный сервис и онлайн-кинотеатр заходят 60 млн пользователей в месяц. 29 млн пользователей ставят оценки на платформе. Если говорить о посетителях самого онлайн-кинотеатра, то 18 млн подписчиков в месяц смотрят там фильмы, сериалы, шоу и спорт.

Количество подписчиков стриминга выросло на 29% по сравнению с 2024-м. За год один подписчик платформы примерно смотрит 36 тайтлов, 15 спортивных трансляций и 16 телеканалов, проводя, в среднем, 11 дней в месяц на «Кинопоиске». Процент зрителей, смотрящих сериалы, в этом году впервые превысил киносмотрение. В свою очередь, доля подписчиков, смотревших российские проекты, выросла до 88%.

Самым популярным тайтлом в истории «Кинопоиска» стал сериал «Маша и медведи» (10 млн аккаунтов). Второе место занимает сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым, а третье – комедия «Беспринципные». В топ-5 самых популярных проектов на «Кинопоиске» в 2025 году попали сериалы «Фишер» (6 млн подписчиков за год), «Телохранители» (5,3 млн), «Камбэк» (5,2 млн), «Три кота» и «Ландыши. Такая нежная любовь». Если говорить об оригинальных тайтлах платформы, то в топ-20 смогли пробиться только четыре проекта. Среди зарубежных тайтлов лидером стало драмеди Шона Бэйкера АНОРА (4,2 млн подписчиков).

91 сериал и 69 фильмов набрали за 2025 год на «Кинопоиске» аудиторию свыше 1 млн подписчиков (на 33% больше, чем в 2024 году). Самым популярным жанром остаются комедии (57 проектов), мультфильмы (32) и драмы (25). Помимо этого, в клуб миллионеров попали три аниме. 12 тайтлов из 160 миллионников на платформе – эксклюзивы, однако доля эксклюзивности снижается: 9% в 2024-м против 7% в 2025-м.

Лидерами топа «Индекс Кинопоиск Pro» (инструмента измерения популярности сериалов у зрителей в России, основанного на данных Яндекса и Google) в 2025 году стали «Игра в кальмара», «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта». Четвертое и пятое места заняли «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Фишер», которые были доступны в России официально.

Самыми посещаемыми страницами фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиск» стали «Аутсорс», АНОРА, «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь» и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Помимо этого, 43% пользователей интересуются контентом других стримингов и переходят на иные платформы по ссылкам «Где смотреть» в карточках проектов.

Топ фильмов по продажам билетов в кино на «Кинопоиске» возглавила сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. В топ-5 также попали ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ГОРЫНЫЧ, АВГУСТ и ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.