Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 года

Самым популярным аниме-проектом стриминга остается «Атака титанов»

Популярность аниме в России увеличивается с каждым днем – согласно данным «Кинопоиска», количество подписчиков «Яндекс Плюса», которые смотрели его за все время существования онлайн-кинотеатра, превысило 8 млн.

Если говорить о первой половине 2025 года, то японскую анимацию на платформе смотрели на 60% больше подписчиков, чем за аналогичный период год назад.

Самым популярным аниме-проектом стриминга остается «Атака титанов». Также в пятерку попали – «Синяя тюрьма: Блю Лок», ДИТЯ ПОГОДЫ Макото Синкая, «О моем перерождении в слизь» и УЧЕНИК ЧУДОВИЩА Мамору Хосоды. Отмечается, что учитывались подписчики «Яндекс Плюса», которые посмотрели более 2 минут тайтла.

По данным Индекса «Кинопоиск Pro», в марте 2025 года внимание жителей России к аниме впервые превысило внимание к американским сериалам: японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, а американские в 19%.

Кардинальное изменение культурных приоритетов отмечается и в США – согласно недавнему исследованию Hub Intel, аниме занимает второе место по популярности после взрослой анимации среди зумеров и миллениалов: его регулярно смотрят 39% молодых людей в возрасте 16-24 лет и 40% в возрасте 25–34 лет.

Подробнее о динамике интереса российской аудитории к аниме, в том числе в кинопрокате, читайте в сегодняшней рассылке БК.

Фото: кадр из сериала «Атака титанов»