top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 года

Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2025

Самым популярным аниме-проектом стриминга остается «Атака титанов»

Популярность аниме в России увеличивается с каждым днем – согласно данным «Кинопоиска», количество подписчиков «Яндекс Плюса», которые смотрели его за все время существования онлайн-кинотеатра, превысило 8 млн.

Если говорить о первой половине 2025 года, то японскую анимацию на платформе смотрели на 60% больше подписчиков, чем за аналогичный период год назад.

Самым популярным аниме-проектом стриминга остается «Атака титанов». Также в пятерку попали – «Синяя тюрьма: Блю Лок», ДИТЯ ПОГОДЫ Макото Синкая, «О моем перерождении в слизь» и УЧЕНИК ЧУДОВИЩА Мамору Хосоды. Отмечается, что учитывались подписчики «Яндекс Плюса», которые посмотрели более 2 минут тайтла.

По данным Индекса «Кинопоиск Pro», в марте 2025 года внимание жителей России к аниме впервые превысило внимание к американским сериалам: японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, а американские в 19%.

Кардинальное изменение культурных приоритетов отмечается и в США – согласно недавнему исследованию Hub Intel, аниме занимает второе место по популярности после взрослой анимации среди зумеров и миллениалов: его регулярно смотрят 39% молодых людей в возрасте 16-24 лет и 40% в возрасте 25–34 лет.

Подробнее о динамике интереса российской аудитории к аниме, в том числе в кинопрокате, читайте в сегодняшней рассылке БК.

Фото: кадр из сериала «Атака титанов»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новый дистрибьютор «Товарищество независимых продюсеров» дебютирует «Филателией»
Подробнее
Стала известна дата проведения юбилейной «Ночи кино»
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Джеймс Кэмерон может снять «Призраки Хиросимы» в 3D
Подробнее
Skydance представила руководство нового медиаконгломерата
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фильм ужасов «Одно целое» возглавил прокат
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
«МТС Медиа» представил планы холдинга на ближайшее будущее
Подробнее
«Яндекс» сделает байопик о хоккеисте Александре Овечкине
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее
Американская касса: лучшей новинкой стал мультфильм «Плохие парни 2»
Подробнее

Новости по теме

Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
В России «бинджвотчат» турецкие сериалы и детективы
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2025 года
Подробнее