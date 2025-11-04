Хлоя Чжао и Николас Гонда запустили студию для экранизаций манги

В основу проектов новой компании ляжет библиотека крупнейшего японского издательства Kodansha

Режиссер Хлоя Чжао и продюсер Николас Гонда займутся игровыми адаптациями манги – творческий дуэт основал компанию Kodansha Studios, которая будет специализироваться на производстве полнометражных фильмов и сериалов.

В основу проектов новой студии ляжет библиотека крупнейшего японского издательства Kodansha, выпустившего такие произведения, как «Акира», «Атака титанов», «Токийские мстители», «Синяя тюрьма: Блю Лок», «Хвост феи» и многие другие. Предполагается, что Kodansha Studios сосредоточится на проектах в жанрах драмы, хоррора, экшена, фэнтези, а также романтических историй.

«Я выросла, читая и рисуя мангу. Мне нравится быть частью фанатского сообщества — я чувствую глубокую связь с людьми по всему миру, которые разделяют мою любовь к этим персонажам и историям. Kodansha обладает беспрецедентной библиотекой манги, которая только и ждет, чтобы ожить на экране», — отметила Чжао.

Режиссер займет пост креативного директора студии, а Гонда станет президентом и главным операционным директором. Отмечается, что их продюсерская компания Book of Shadows, основанная в 2022 году, продолжит работу как отдельное предприятие.