«Союзмультфильм» и все-все-все…: прогноз предстоящей «новогодней битвы»

Предстоящая «новогодняя битва» собирается стать самой кассовой в истории российского проката. В первую очередь – из-за беспрецедентного роста стоимости билета в 2025 году, однако это не единственный фактор. Сразу три крупных релиза с известными брендами в названии, рассчитанные на семейную аудиторию, стартуют 1 января, и в иных обстоятельствах, при меньшей конкуренции, любой из них мог бы рассматриваться как очевидный лидер праздничных выходных. Так что главным вопросом нынешнего новогоднего противостояния является то, насколько это плотное соперничество помешает всем троим проектам выработать свой кассовый потенциал.

Прошлогодняя «новогодняя битва» также вылилась в противостояние семейных релизов на дате 1 января – ими стали ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. В итоге оба лидера суммарно собрали чуть более 6 млрд рублей. В этом году кинотеатры ждет еще более сложная задача по росписи – сразу три релиза разделят между собой основной объем праздничного кассового «пирога». Поэтому, учитывая возросшую цену билета и тот факт, что вплоть до 12 февраля в прокате не предвидится крупного семейного контента, совокупные сборы этой троицы должны достигнуть отметки в 9 млрд рублей.

При этом лидер «новогодней битвы» здесь просматривается намного более явно, чем год назад. ЧЕБУРАШКА триумфально возвращается на большие экраны после того, как первая часть франшизы в 2023-м освоила около 7 млрд рублей и привлекла свыше 22 млн зрителей. Сиквел хоть и является одним из самых ожидаемых проектов года, такой планки достичь все же не сможет – как раз из-за очень высокой конкуренции. Но даже покорение отметки в 4 млрд рублей выведет релиз на второе место среди самых кассовых фильмов в истории российского проката.

На нешуточную борьбу за серебро обречены два других участника нынешней «НГ-битвы». И БУРАТИНО, и ПРОСТОКВАШИНО обладают сильными детскими брендами, которые должны будут обеспечить релизам повышенный интерес со стороны семейного зрителя. Однако у БУРАТИНО, помимо этого, имеется мощный актерский состав, которому по силам активизировать более широкую, взрослую аудиторию. К тому же не стоит недооценивать пронзительные ностальгические нотки в концепции проекта, особенно ощутимые в его музыкальном оформлении. Напомним, что сделанные по схожей схеме БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ сумели преодолеть трехмиллиардную отметку в «новогодней битве» 2024 года.

У фильма Сарика Андреасяна тоже есть свои козыри. В первую очередь – CGI-животные, которые должны будут полюбиться самому юному зрителю. К тому же ПРОСТОКВАШИНО – это действующий бренд: мультсериал по книгам Эдуарда Успенского довольно успешно выходит с 2018 года и по сей день. Скорее всего окончательного победителя в их противостоянии выявит «сарафанное радио», которое в этом году, при наличии плотной конкуренции, будет намного более важным фактором, чем ранее.

Говоря о тройке лидеров этого года, нельзя не отметить тот факт, что они заберут примерно 80% всех сеансов, что очень сильно осложнит прокат других, также достаточно амбициозных новинок. Главной «жертвой» этого дефицита в росписи скорее всего окажется мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ. Да, анимационные проекты студии «Мельница» уже являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников, а предыдущая часть франшизы, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, взяла престижную миллиардную планку, однако сложно не заметить тенденцию, согласно которой отечественные мультфильмы становятся все менее интересны семейному зрителю, как только тому предлагают жанровую альтернативу (тут можно вспомнить и прошлогоднее отставание ИВАНА ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА 6 от вышеупомянутых ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ФИНИСТА и даже ДОМОВЕНКА КУЗИ, и октябрьский результат ФИННИКА 2, не выдержавшего конкуренцию с ГОРЫНЫЧЕМ, АЛИСОЙ В СТРАНЕ ЧУДЕС и ПАПИНЫМИ ДОЧКАМИ). Отрицать если не усталость, то, по крайней мере, привычность этой франшизы для зрителя невозможно, а в конкуренции с live-action-сказками, в которых также достаточно много CGI-персонажей, превращающих их практически в мультфильм, у очередной части ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ могут возникнуть проблемы. Впрочем, популярный бренд, конечно же, не оставит новинку совсем без внимания – но падение относительно предыдущего выпуска серии должно быть внушительным.

В прошлом году в «новогодней битве» так или иначе поучаствовало сразу пять отечественных комедий – но острой борьбы не вышло: праздничный альманах ЕЛКИ 11 установил рекорд франшизы, не оставив шанса конкурентам. В этом году соперничать с ЕЛКАМИ 12 будут только два релиза, однако ждать новых рекордов, пожалуй, все-таки не стоит. Все дело в главном тренде года, о котором мы неоднократно писали в связи с множеством поводов. Речь о падении зрительского интереса к комедиям. За последние годы аудитория явно перенасытилась жанром, и в 2025-м предпочитала, за редкими исключениями, более серьезное и зрелищное кино. К тому же достаточно большой буст альманаху в прошлом году дало участие в нем турецкого актера Бурака Озчивита. Увы, в двенадцатом фильме франшизы подобных новых элементов, которые могли бы придать проекту дополнительный кассовый импульс, вообще не просматривается, а рейтинги ожидания релиза кажутся более умеренными, чем у предшественников. Тем не менее новинка все равно выглядит главным предложением для взрослой аудитории на праздничных выходных, да и сеансов за счет бренда она получит значительно больше, чем прямые конкуренты.

Комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР, в свою очередь, интригует актерским дуэтом Виктора Хориняка и Юрия Стоянова, который в 2025 году благодаря фильму НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ открылся индустрии как кассовый актер. Проект выходит в прокат 8 января и зацепит всего четыре выходных дня, поэтому основную свою кассу будет добирать уже после зимних праздников. А вот новогодняя дата для фильма ЗА ПАЛЫЧА! 2 кажется, по меньшей мере, спорной. Первая часть франшизы выходила летом позапрошлого года, на День ВДВ, и довольно неожиданно стала зрительским хитом. Но нужно понимать, что тогда никакой конкуренции в прокате у фильма не было вообще. Сейчас же, в контексте новогоднего настроения, эта история кажется не очень уместной, особенно на фоне «профильных» жанровых представителей. Впрочем, это кино с явным региональным уклоном, и при правильной росписи вполне может выйти на свои эстимейты.

В отличие от предыдущих новогодних каникул, в этот раз дистрибьюторы подготовили сразу несколько зарубежных жанровых релизов для взрослого зрителя. Уже 18 декабря в прокат выйдет фантастическо-романтическая история ВЕЧНОСТЬ, рассчитанная в первую очередь на женскую аудиторию. Насколько этот зрительский сегмент может быть сильным и многочисленным, мы убедились в этом году на примере МАТЕРИАЛИСТКИ и ее почти 400 млн рублей. У новинки с Элизабет Олсен в главной роли амбиции все же поскромнее, тем более что в праздничную неделю сеансов ей скорее всего почти не достанется. Также 18 декабря в прокат выйдет фэнтези-триллер ПОЙМАТЬ МОНСТРА с богатым голливудским актерским составом. Редко бывает, когда схожие по жанру фильмы можно посмотреть на больших экранах уже с 1 января, поэтому крайне интересно, насколько целевая аудитория активизируется в первые праздничные дни – и хватит ли ее активности, чтобы картина сохранила за собой сеансы непосредственно на каникулах.

Уже 8 января на больших экранах появится довольно очевидный хит – триллер ГОРНИЧНАЯ с Сидни Суини в главной роли. У фильма внушительные рейтинги ожидания, а после первой недели нового года, заполненной семейными релизами, выход подобного проекта будет восприниматься как глоток свежего воздуха. Да, основную кассу ГОРНИЧНАЯ доберет уже после праздников, но есть ощущение, что и эти четыре выходных дня, которые она зацепит, пройдут для нее ударно.

Главным предложением для избирательной аудитории на праздниках должен будет стать новый фильм Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ. Обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля, собравший в актерском составе Кейт Бланшетт, Адама Драйвера, Вики Крипс и Тома Уэйтса, даже при столь солидном статусе и регалиях получит лишь точечную роспись в крупных городах страны. В основном фильм будет востребован в кинотеатрах, специализирующихся на показах артхауса – но зато на этих площадках он сможет продемонстрировать отличную наработку. Скорее всего непосредственно в новогодние праздники результаты проекта будут не так сильно впечатлять, но подобные работы всегда славятся длинным прокатом. Логично предположить, что это случится и сейчас. Впрочем, касаемо фильма есть вполне обоснованные опасения, что он окажется слишком артовым для праздничной недели, без ярко выраженной мейнстримной составляющей, которая была в прошлом году у ПАРТЕНОПЫ.

Фото: кадр из фильма «Чебурашка. Выходной»

17.12.2025 Автор: Георгий Романов