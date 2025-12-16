СТС рассказал о премьерах 2026 года

«Не в своей тарелке», «Вечерняя школа», новые сезоны «Папиных дочек» и «Инспектора Гаврилова»

Телеканал СТС рассказал о новых проектах, которые появятся в эфире в следующем году.

В числе премьер 2026-го – комедии «Не в своей тарелке» с Юрием Стояновым, «Вечерняя школа» с Ильей Соболевым, приключенческий сериал «Золото скифов» с Денисом Никифоровым и Линдой Лапиньш, новые сезоны «Папиных дочек», «Молодежки», «Инспектора Гаврилова», а также многое другое.

С 12 января:

«Не в своей тарелке»

По сюжету в деревне появляется инопланетная семья (Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару). Тракторист Игорь (Денис Прытков) знает правду про необычных гостей, но и участковый Сергей Петрович (Юрий Стоянов) чувствует, что в деревне творится неладное. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон (Александр Самойленко) – кого направить на истинный путь, учительница Ира (Соня Присс) нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы (Влад Прохоров), а продавщица Люба (Елизавета Гончаренко) – богатыря в образе межпланетного защитника Бори (Андрей Пынзару). Пока Света (Даша Верещагина), мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

Также в январе:

«Вечерняя школа»

По сюжету сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) оказался в вечерней школе под угрозой увольнения. Его одноклассниками становятся: водитель автобуса (Ксения Корнева), продавщица (Екатерина Новикова), бывшая участница конкурсов красоты (Наталья Борисова), экс-заключенный (Илья Макаров), пенсионерка (Наталья Гаранина), мигрант, посещающий занятия вместо начальника (Сержан Аманов), подростки, не окончившие среднюю школу (Григорий Дудник, Радислав Куцов). На пути к долгожданному аттестату их ждут: директриса с железным характером (Марина Богатова), завуч с нестандартными методами (Дмитрий Соколов), дерзкая учительница английского (Ася Резник), гуманитарий-идеалист (Динара Курбанова) и охранник, с трудом исполняющий обязанности (Кирилл Матюк).

В феврале:

«Тайный миллионер»

По правилам нового реалити участники получают шкатулки, в одной из которых хранится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача – вычислить обладателя индийского сокровища. Чтобы распознать счастливчика, звезды проходят испытания с подсказками. Но и тайный миллионер выполняет секретные задания, дающие ему преимущества. Если его раскрывают, слиток переходит к другому авантюристу. Кто сохранит золото в тайне до конца съемок, заберет все 10 миллионов себе.

Также в 2026 году:

«Трешка»

По сюжету в начале 2000-х в воронежской трехкомнатной квартире живет девять человек. В «теремке» поселились: сотрудница химзавода Даша (Юлия Александрова), у которой роман с начальником Романом (Дмитрий Лысенков), ее дочь Таня (Людмила Юлова) и сестра Лена (Алла Михеева) с мужем Серегой (Илья Лыков) и двумя детьми, а также родители Даши и Лены (Олеся Железняк, Михаил Трухин). К бытовым трудностям добавляется и неожиданное появление бывшего мужа Даши (Николай Наумов), который хочет исправиться и вернуть семью.

«Мистер Ноготь»

Семага (Александр Робак) – автор самой миниатюрной матрешки в стране. Но времена меняются, опытный мастер теряет работу в матрешечном цехе, его жена Виолетта (Анастасия Панина) растет по карьерной лестнице, дочь-подросток (Вероника Журавлева) считает отца скучным скуфом, и только 8-летний сын (Борис Дейков) пока сохраняет теплые отношения с родителем. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи и найти новое призвание Семага решает открыть маникюрный кабинет с другом Антохой (Алексей Корсуков). Уверенный, что с ногтями может справиться так же легко, как с матрешками, герой попадает в другой мир, который меняет его больше, чем он мог себе представить.

«Почти настоящий детектив»

Самовлюбленный актер (Максим Лагашкин) приезжает в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга (Виталий Хаев). Столичную звезду встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяин ранен, а актера объявляют главным подозреваемым. За расследование берется майор полиции Надежда (Ольга Лерман), которая приступает к делу на девятом месяце беременности. Ее начальник (Гоша Куценко) не очень рад возвращению коллеги в строй и всячески пытается отстранить ее от расследования. Чтобы докопаться до правды, Надежде и актеру придется объединить усилия.

«Золото скифов»

По сюжету археолог Катя Егорова (Линда Лапиньш) отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров (Виталий Кищенко), предок которого отыскал одну из трех частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает черный копатель Саша (Артем Крылов), но без опыта Кати собрать пояс воедино не удается. Тихомиров угрожает девушке, поэтому она дает согласие, не зная, что за мощным предметом также охотится ее бывший муж Вадим (Денис Никифоров). В пути героев ждут превратности дикой природы, древние загадки и ловушки, оставленные скифами в святилище, а также пороки и слабости, который пояс пробуждает в каждом, кто пытается его заполучить.

«Гудовы»

У главы рода Гудовых Сергея (Алексей Розин) есть все для счастья: хозяйственная жена (Олеся Железняк), красавица-дочь (Мария Золотухина) и ферма в подмосковном поселке. Не хватает только наследника, который продолжит семейное дело. Все меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей (Влад Прохоров), который называет себя сыном Гудова. Ситуацию осложняет двоюродный брат Семен (Павел Майков) – авторитетный бизнесмен, мечтающий прибрать к рукам фамильную землю и втягивающий Матвея в свои махинации.

«Граница миров», 2-й сезон

Действие второго сезона начинается спустя полтора года после того, как в главу Темного интерпола Андрона (Илья Любимов) вселился древний вампир Владислав, который чуть не погубил все живое. Теперь сотрудники секретной службы «Граница миров» (Николай Добрынин, Денис Нурулин, Даня Киселев, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев, Анна Глаубэ) сталкиваются с вызовами посерьезнее и начинают большое расследование, ведь границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна внезапно получает новое тело (Анна Глаубэ), а Леха (Даня Киселев) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у Илоны (Ангелина Поплавская).

«Молодежка. Новая смена», 2-й сезон

В продолжении истории ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев (Владимир Зайцев) принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря (Алина Большакова). Теперь на кону не только борьба за престижный кубок, но и дружба бывших «Медведей», ведь Кисляку (Влад Канопка) и Антипову (Иван Мулин) вновь предстоит стать соперниками.

«Папины дочки. Новые», 5-й сезон

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, средние дочери Диана (Ева Смирнова) и Лиза (Вита Корниенко) с юмором ищут свое место в изменившейся семейной иерархии, а старшая Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов ее отпустить.

«Как Деревянко Чехова играл»

По сюжету Павел Деревянко решает замахнуться на роль Чехова, но внезапно появившаяся правнучка драматурга Маргарита Васильевна из Таганрога (Елена Симонова) запрещает снимать кино. Павел возвращается в родной город, чтобы переубедить наследницу. Правда, ради заветной роли придется разобраться со всеми конфликтами в ее семье и договориться со своей галлюцинацией в виде Антона Павловича (Андрей Некрасов).

«Солнце, море, два ствола», 2-й сезон

Полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берется дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьева), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника – обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.

«Инспектор Гаврилов», 3-й сезон

В финале второго сезона в афериста Сашу Медного (Виктор Добронравов), который выдает себя за начальника ОМВД Гаврилова, стреляет его коллега из Москвы Кристина (Виктория Заболотная). Бывший преступник опасно ранен, а значит, грядут перемены в полицейском отделении Усть-Шахтинска. При этом скоро выборы мэра, и кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов в них участвовал. Ко всему прочему в город нагрянул загадочный Ворон (Алексей Гуськов) – отец Медного и по совместительству вор в законе.

Фото: кадр из сериала «Не в своей тарелке»