Фестиваль «Дни короткометражного кино» проведет питчинг микродрам и презентацию киноиндустрии Турции

Стала известна образовательная программа грядущего фестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет с 14 по 21 декабря в Москве.

Центральными событиями станут питчинги микродрам и киностартапов, презентация киноиндустрии Турции, а также мастер-класс китайского сценариста Хан Венвеня. Помимо этого, в рамках параллельной программы пройдут круглые столы по кинообразованию, развитию рынка микродрам и проката новых киноформатов, презентация исследования «MovieStart» по проблемам интеграции дебютантов в кинотрасль, открытый кастинг молодых актеров и питчинг московских киношкол.

Мероприятия фестиваля пройдут с 14 по 21 декабря в многофункциональном центре «Горький холл» и Арт-центре ИСИ. Проход осуществляется свободно по предварительной регистрации.

14 декабря

• 12:30 – Круглый стол «Короткий метр 2.0: Революция вертикального видео. Будущее за микродрамами?»

Участники: Алексей Боков (продюсер документальных проектов Start), Константин Владимиров (коммерческий директор компании «Медиа-Телеком»), Евгений Кулик (актер, продюсер, режиссер), Карина Миа Сатлыкова (генеральный директор компании Kunay Film), Владимир Сивов (генеральный директор платформы «Кинолента»), Хан Венвен (CEO Short Drama Alliance), Кассандра Янг (CEO ведущего дистрибьютора микродрам RisingJoy), Александр Шебанов (креативный продюсер VK), Татьяна Матвеева (главный редактор ИРИ).

Модератор: Катерина Пшеницына, эксперт по международной дистрибуции и ко-продукции.

• 14:30 – Питчинг микродрам

Участники: Софья Аванесян (менеджер спецпроектов Wibes), Сусанна Альперина (кинообозреватель, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ и Original+Doc), Алексей Боков (продюсер документальных проектов Start), Константин Владимиров (коммерческий директор компании «Медиа-Телеком»), Ольга Волкова (директор эфирного промо и нонскриптед-контента «Кинопоиска»), Евгений Кулик (актер, продюсер, режиссер), Самир Кунченко (руководитель контента и привлечения блогеров Wibes), Татьяна Матвеева (главный редактор ИРИ), Екатерина Пшеницына (эксперт в сфере международной дистрибуции контента и копродукции), Карина Миа Сатлыкова (генеральный директор кинокомпании Kunay Film), Владимир Сивов (генеральный директор платформы «Кинолента»), Хан Венвен (CEO Short Drama Alliance), Александр Шебанов (креативный продюсер VK), Кассандра Янг (CEO ведущего дистрибьютора микродрам RisingJoy).

Модератор: Дмитрий Якунин, генеральный продюсер продюсерского центра «MovieStart», генеральный продюсер фестиваля «Дни короткометражного кино».

15 декабря

• 12:30 – Мастер-класс Хан Венвен «Забудьте то, чему вы научились: Логика коротких драм»

Модератор: Омер Шакир Абаджыоглу, продюсер, директор по контенту компании Limex Turkye.

• 14:00 – Презентация киноиндустрии Турции

Спикер: Карина Миа Сатлыкова (генеральный директор кинокомпании Kunay Film).

Модератор: Алексей Говорухин, исполнительный директор АНО «Киноиндустрия».

• 16:00 – Питчинг киностартапов

Эксперты: Татьяна Беличенко, Алексей Боков, Борислав Володин, Ярослав Городецкий, Ольга Жукова, Наталья Иванова-Достоевская, Михаил Калинин, Иван Кудрявцев, Георгий Прокопов, Карина Миа Сатлыкова, Владимир Сивов, Наталья Старостина, Хан Венвен, Александр Шебанов, Кассандра Янг.

Модератор: Павел Перегудов, креативный продюсер.

• 18:00 – Круглый стол «Возможности продвижения новых и экспериментальных форматов»

Спикеры: Павел Перегудов (учредитель международного конкурса AI-фильмов MyFilm48), Андрей Сальников (генеральный директор фестиваля «Культура 360»), Владимир Сивов (генеральный директор платформы «Кинолента»), Александр Шебанов (креативный продюсер VK).

Модератор: Дмитрий Якунин, генеральный продюсер продюсерского центра «MovieStart», генеральный продюсер фестиваля «Дни короткометражного кино».

16 декабря

• 14:00 – Открытый кастинг студентов и выпускников московских киношкол

Жюри: Анастасия Акопян, Александра Власова, Мария Галактионова, Люся Дадальян, Александр Корытов, Софья Лебедева, Катерина Михайлова, Евгения Митасова, Артем Насыбулин, Нарина Оганнисян, Юлия Пилипович, Анжела Тимерханова, Елизавета Шмакова, Ю Нина, Татьяна Яхина.

Модератор: Сергей Шароватов, актер кино и телевидения, режиссер, продюсер, телеведущий.

Председатель экспертного совета: Маргарита Ленских, соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров, кастинг-директор.

17 декабря

• 14:00 – Мастер-класс Сергея Калужанова «Участие сценариста в кинопроизводстве: от замысла до премьеры»

Модератор: Татьяна Беличенко, генеральный директор Агентства талантов StarDust.

18 декабря

• 14:00 – Круглый стол «Развитие кинообразования в Москве. Презентация исследования об интеграции дебютантов в киноотрасль»

Модератор: Евгения Подобреевская, советник директора Московского центра развития профессионального образования, куратор направления «Кино».

19 декабря

• 14:00 – Презентация новых проектов (игровые фильмы и сериалы) московских киношкол перед киноэкспертами.

20 декабря

• 16:00 – Мастер-класс генерального директора «Руки Вверх! Production» Вадима Бакунева «Чего хочет зритель? Драматургия для начинающих».

