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Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Автор: БК

15 ноября 2024

Он пройдет в Москве с 14 по 21 декабря

Организаторы ХI Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» представили программу грядущего смотра.

В этом году 631 заявку на участие в конкурсе прислали авторы из 29 стран. В шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции.

В числе участников конкурса игрового кино:
– «30 секунд», реж. Иван Соснин
– «Мусор», реж. Никита Троценко
– «Куда ты ходишь», реж. Мария Салюкова
– «Хребет», реж. Кристина Панова
– «Не снимайте в человека», реж. Ирина Беленева
– «Ленточка», реж. Наталия Кундельская
– «Торбаса, или как мы рубили мясо», реж. Никита Давыдов
– «Внимание!», реж. Семен Шомин
– «Зуб даю!», реж. Сергей Анненков
– «Петелька-крючочек», реж. Глеб Кучинский
– «Бурул», реж. Адилет Каржоев
– «Барашек», реж. Кристина Ширинова

Фильмом открытия фестиваля станет документальная лента ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ Максима Башорина. Специальная программа, фильм закрытия и жюри будут объявлены позднее.

Помимо этого, в рамках образовательной программы состоится питчинг сценарной лаборатории «Формула пути», питчинг региональных киностартапов, мастер-классы и многое другое. Программу целиком можно посмотреть на официальном сайте форума.

Фестиваль пройдет в Москве с 14 по 21 декабря при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Центральной площадкой станет Кинотеатр Музея Москвы, а торжественная церемония открытия пройдет в event-пространстве «Золото».

Фото: кадр из фильма «30 секунд»

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