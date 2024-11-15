Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Он пройдет в Москве с 14 по 21 декабря

Организаторы ХI Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» представили программу грядущего смотра.

В этом году 631 заявку на участие в конкурсе прислали авторы из 29 стран. В шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции.

В числе участников конкурса игрового кино:

– «30 секунд», реж. Иван Соснин

– «Мусор», реж. Никита Троценко

– «Куда ты ходишь», реж. Мария Салюкова

– «Хребет», реж. Кристина Панова

– «Не снимайте в человека», реж. Ирина Беленева

– «Ленточка», реж. Наталия Кундельская

– «Торбаса, или как мы рубили мясо», реж. Никита Давыдов

– «Внимание!», реж. Семен Шомин

– «Зуб даю!», реж. Сергей Анненков

– «Петелька-крючочек», реж. Глеб Кучинский

– «Бурул», реж. Адилет Каржоев

– «Барашек», реж. Кристина Ширинова

Фильмом открытия фестиваля станет документальная лента ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ Максима Башорина. Специальная программа, фильм закрытия и жюри будут объявлены позднее.

Помимо этого, в рамках образовательной программы состоится питчинг сценарной лаборатории «Формула пути», питчинг региональных киностартапов, мастер-классы и многое другое. Программу целиком можно посмотреть на официальном сайте форума.

Фестиваль пройдет в Москве с 14 по 21 декабря при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Центральной площадкой станет Кинотеатр Музея Москвы, а торжественная церемония открытия пройдет в event-пространстве «Золото».

Фото: кадр из фильма «30 секунд»