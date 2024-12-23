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Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил победителей

Автор: Илья Кувшинов

23 декабря 2024

Лучшим игровым фильмом стала драма «Хребет»

21 декабря завершился XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

Лучшим игровым фильмом была названа драма «Хребет» Кристины Пановой.

Смотр проходил на площадке кинотеатра Музея Москвы и за неделю его посетило более 3000 человек.

Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – «Хребет», реж. Кристина Панова
• Лучший фильм по мнению жюри поколения тик-тока – «Барашек», реж. Кристина Ширинова
• Лучшая продюсерская работа – Яна Шмайлова («30 секунд», реж. Иван Соснин)
• Лучший сценарий – «Зуб даю!», реж. Сергей Анненков
• Лучшая операторская работа – «Бурул», реж. Адилет Каржоев
• Лучшая актерская игра – Влад Медведев («Куда ты уходишь», реж. Мария Салюкова)
• Лучшая режиссура – Никита Давыдов («Торбаса, или как мы рубили мясо»)
• Лучший нейросетевой фильм – «Любовник Леди Гриб», реж. Диана Галимзянова
• Лучший анимационный фильм – The Strange Case Of The Human Cannonball, реж. Роберто Валенсия
• Лучший документальный фильм – «4:30», реж. Василий Овчинников
• Специальный диплом «За поиск уникального киноязыка в анимации» – «Один путь», реж. Егор Харламов
• Специальный диплом «За создание яркого образа» – «Дитрих», реж. Ангелина Андрийчук
• Специальный диплом «За важность поднятой социальной темы» – «Бурул», реж. Адилет Каржоев
• Спецприз «Герои нашего времени» –  «Возможно», реж. Сергей Павлов

Фото: пресс-служба фестиваля

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