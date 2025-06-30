Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации

Принять участие в нем можно до 31 июля включительно

Еще одним отбором, который Фонд кино открыл 30 июня, стал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов на безвозвратной основе.

Принять участие в нем можно до 23:59:59 (мск) 31 июля включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Информация об новых изменениях и дополнениях в порядок отбора доступна на официальном сайта Фонда. Как и в случае с анимационным отбором, каждый из проектов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации – в том числе и указом по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: Фонд кино