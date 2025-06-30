top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации

Автор: БК

30 июня 2025

Принять участие в нем можно до 31 июля включительно

Еще одним отбором, который Фонд кино открыл 30 июня, стал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов на безвозвратной основе.

Принять участие в нем можно до 23:59:59 (мск) 31 июля включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Информация об новых изменениях и дополнениях в порядок отбора доступна на официальном сайта Фонда. Как и в случае с анимационным отбором, каждый из проектов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации – в том числе и указом по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Минкультуры прошел питчинг полнометражных дебютных фильмов
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов
Подробнее
Подростки 14–17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи
Подробнее
Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии
Подробнее
Игровой «Лило и Стич» получит продолжение
Подробнее
В Истре открывается форум «Новый вектор»
Подробнее
Во Вьетнаме стартовала Неделя российского кино
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах вновь «На деревню дедушке» и «Материалистка»
Подробнее
Александра Геллер покидает кинокомпанию «Пионер»
Подробнее
Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В России «бинджвотчат» турецкие сериалы и детективы
Подробнее
Фестиваль «Лампа» представил программу
Подробнее
ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов
Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Шпионская свадьба» и «Ритуал» идут почти вровень
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 июня
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедийного сериала «Театральная зона»
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино в очередной раз продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
Фонд кино снова продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее