Принять участие в отборе можно до 11 августа включительно

30 июня Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов на безвозвратной основе.

Принять участие в отборе можно до 23:59:59 (мск) 11 августа включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Информация о новых изменениях и дополнениях в порядок отбора доступна на официальном сайта Фонда, однако важно отметить, что каждый из проектов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации – в том числе и указом по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: Фонд кино