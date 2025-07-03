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ФПРК выделит 15 млн рублей на продвижение документального кино в 2026 году

Автор: БК

3 июля 2025

Об этом заявила генеральный продюсер организации Элеонора Тухарели

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в 2026 году выделит субсидию в размере 15 млн рублей на продвижение документального кино. Об этом заявила генеральный продюсер ФПРК Элеонора Тухарели на форуме регионального кинематографа «Новый вектор».

«В следующем году мы выделим 15 млн рублей на продвижение авторского регионального кино. Конечно, для федерального проката это небольшие деньги, но для кинематографистов Уфы, Новосибирска, Саратова и других городов России это хорошая поддержка. Мы будем заниматься своего рода партизанским маркетингом. Наш слоган – “Смотри настоящее”. Мы хотим внести свой вклад в интеллектуальное развитие наших зрителей, поддержать думающую аудиторию, ведь правильные ценности и мысли можно донести через хороший док. Мы хотим быть антирыночными, находясь в рынке. Наша задача – привести док в кинозал, сделать так, чтобы люди смотрели документальное кино, потому что оно делает нас духовно богаче», – сказала она.

Напомним, что ранее ФПРК также объявил о том, что с 2026 года займется поддержкой игровых короткометражных фильмов.

Фото: Виталий Голышев, пресс-служба Союза кинематографистов России

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