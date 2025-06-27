ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов

Об этом заявила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) с 2026 года займется поддержкой игровых короткометражных фильмов. Об этом заявила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына на форуме «Новый вектор».

«Это наш большой следующий шаг, мы всегда ищем не только перспективы, но и логику дальнейшего развития. Но переходя на новый этап в своей деятельности, мы конечно же, доводим до конца начатые проекты. Поэтому мы не “бросаем” наших документалистов, а лишь расширяем возможности для представителей киноотрасли, проживающих в регионах нашей страны», – сказала она.

Солоницына уточнила, что, поддерживая документальные и игровые кинопроекты, фонд вполне может стать Институтом развития короткометражного кино.

Фото: пресс-служба ФПРК