top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов

ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов

Автор: БК

27 июня 2025

Об этом заявила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) с 2026 года займется поддержкой игровых короткометражных фильмов. Об этом заявила председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына на форуме «Новый вектор».

«Это наш большой следующий шаг, мы всегда ищем не только перспективы, но и логику дальнейшего развития. Но переходя на новый этап в своей деятельности, мы конечно же, доводим до конца начатые проекты. Поэтому мы не “бросаем” наших документалистов, а лишь расширяем возможности для представителей киноотрасли, проживающих в регионах нашей страны», – сказала она.

Солоницына уточнила, что, поддерживая документальные и игровые кинопроекты, фонд вполне может стать Институтом развития короткометражного кино.

Фото: пресс-служба ФПРК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Питер FM» получит продолжение
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Фестиваль «Лампа» представил программу
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон о прокатных удостоверениях для стримингов
Подробнее
В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг игровых недебютных фильмов
Подробнее
Креативный директор RWV Film Аюр Базаров покидает компанию
Подробнее
Создатели «Актрис» и «Балета» готовят сериал о «Горбушке»
Подробнее
Минкультуры отсудило 72 млн рублей у создателей «Вия»
Подробнее
HBO Max запустится в июле в Грузии, Армении и Казахстане
Подробнее
В Истре открывается форум «Новый вектор»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 июня 2025 года
Подробнее
Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»
Подробнее
Андрей Хржановский покидает Школу-студию анимационного кино ШАР
Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» продолжает лидировать
Подробнее
В создание кластера на базе Ялтинской киностудии инвестируют 25 млрд рублей
Подробнее
Касса России: комедия «На деревню дедушке» вновь возглавила прокат
Подробнее
В рамках ПМЭФ состоялся закрытый премьерный показ сериала «Государь»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 июня
Подробнее
Официальная касса России: беспроигрышные ценности
Подробнее

Новости по теме

Стали известны победители документального конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
ФПРК представил образовательную платформу Кинолаборатории полного цикла
Подробнее
ФПРК проведет онлайн-сессию конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
ФПРК запускает бесплатную кинолабораторию полного цикла
Подробнее
В Москве пройдет питчинг региональных киностартапов
Подробнее