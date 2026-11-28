Все сезоны «Шерлока», финал детектива «Улей» и документальный фильм про Мадонну

В декабре пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут все сезоны сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом, финал детектива «Улей», документальный фильм МАДОННА: БЕЗ СЦЕНАРИЯ, 3-й сезон итальянского детектива «Фиолетовый как море», а также многое другое.

С 1 декабря:

МАДОННА: БЕЗ СЦЕНАРИЯ (документальный)

В 1983 году в лондонском клубе KOKO состоялось первое выступление Мадонны в Великобритании. Спустя более 40 лет она встретилась там же с Грэмом Нортоном, чтобы вспомнить начало своей карьеры, поговорить о связи с Туманным Альбионом и раскрыть подробности работы над новым альбомом Confessions II.

С 3 декабря:

«Улей» (детектив)

финальная серия

На открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли Марк срывается с высоты и погибает прямо на сцене. Несмотря на случившееся, режиссер Кира Когтева решает не отменять премьеру: труппа продолжает репетиции, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением. Следователь Артем считает произошедшее несчастным случаем. Но друг Марка — монтировщик Алексей — уверен, что актер был убит. Вместе с актрисой Ритой Алексей начинает собственное расследование. Но чем ближе они подходят к разгадке, тем сложнее понять, где заканчивается игра и начинается жизнь. Что произошло в театре на самом деле — несчастный случай, тщательно спланированное убийство или нечто, чему невозможно найти рационального объяснения?

С 4 декабря:

«Шерлок», 1-4 сезоны (детектив)

Вернувшись из Афганистана, военный врач Джон Ватсон ищет жилье в Лондоне. Его соседом становится Шерлок Холмс — человек, который за пару минут узнает о незнакомце больше, чем тот сам готов о себе рассказать. Скотленд-Ярд не в восторге от выходок Холмса, зато в самых сложных расследованиях без его таланта не обойтись.

ШЕРЛОК. БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА (детектив)

Лондон, 1895 год. Женщина в подвенечном платье на глазах у толпы убивает собственного мужа. Казалось бы, раскрыть преступление проще простого — правда, сама преступница погибла несколькими часами ранее. За расследование берутся Шерлок Холмс и доктор Ватсон. А по Лондону тем временем ползут слухи о призраке невесты, карающем жестоких и неверных мужей.

С 11 декабря:

«Призраки» (комедия)

3–4-я серии 6-го сезона

Саманта и Джей наконец-то отстояли особняк Вудстоун от сноса и погасили огромный долг перед налоговой. Казалось бы, можно радоваться. Однако появилась новая проблема — исчез один из призраков. Неужели он наконец перешел на «ту сторону» или его похитили? Живые и не очень обитатели дома начинают собственное расследование.

С 22 декабря:

«Титосэ в бутылке Рамунэ» (аниме)

финал 1-го сезона

Старшеклассник Саку Титосэ привык к тому, что в сети его имя стало оскорблением. «Бабник» — одно из самых мягких прозвищ, которым его называют завистники, прячась за экранами своих устройств. Но в реальной жизни все иначе: Саку — харизматичный лидер, которого уважают одноклассники и которому доверяют учителя. Его уверенность в себе кажется непробиваемой, но за внешним блеском скрывается куда более сложная история. Ведь популярность — не только восхищенные взгляды и внимание, а еще и бремя, которое может оказаться намного тяжелее, чем кажется. Всё резко меняется, когда героя просят помочь одному замкнутому ученику…

Также в декабре:

«Фиолетовый как море» (детектив)

финал 3-го сезона

Виола готовится к свадьбе, однако ее возлюбленный внезапно исчезает. Более того, другое свадебное торжество заканчивается убийством, а подозрения падают на девушку, неожиданным образом связанную с семьей Виолы. Расследование сводит журналистку с новым инспектором полиции Максом Патерно — ее шумным соседом, с которым она никак не может найти общий язык.

«Ведьмина ферма» (хоррор)

Уэльс, 1989 год. Лиз и Билл Рич вместе с его сыном перебираются из Лондона на уединенную ферму. Поначалу их радуют тишина и простор, но вскоре в доме раздаются странные звуки, а во время родов Лиз видит призрака. Пытаясь разобраться в происходящем, супруги узнают мрачные тайны фермы и постепенно теряют доверие друг к другу.

«Шершни», 4-й сезон (триллер)

новые серии (одновременно со всем миром)

В заключительном сезоне сериала «Шершни» долгожданное спасение заставляет девушек спешно заметать следы прошлого. Дома их встретят как героинь, но сперва им предстоит договориться, что именно рассказать о пережитом. Какие тайны так и останутся в лесу, тихо шелестя среди деревьев? Спустя четверть века Шона все чаще решает проблемы силой, а Мисти и Таисса начинают всерьез опасаться бывшей подруги. Когда-то они вместе боролись за выживание, но теперь могут оказаться по разные стороны баррикад.

«Медовая ловушка» (драма)

финал 1-го сезона

Восточный Берлин, 1982 год. Британская разведчица Марта работает под прикрытием в городе, где любая ошибка может стоить ей свободы. По следу иностранных агентов идет Фридрих Бауман — новый глава контрразведки Штази, которому лучше не попадаться на глаза. Ситуацию осложняет появление Аарона Ниланда — самоуверенного и чертовски обаятельного агента ЦРУ, который тоже скрывается под чужим именем. Вскоре Марта оказывается в любовном треугольнике, где чувства тесно переплетены с интересами враждующих разведок.

Черный клевер (аниме)

финал 2-го сезона

После сокрушительного нападения могущественных магов Царство Клевера готовится к решающему походу в Царство Пик. Один из сильнейших магических орденов понес тяжелые потери, а два капитана оказались в плену и стали ключом к ритуалу, что распахнет врата в преисподнюю. А там уже встретятся существа, против которых одной магии может оказаться недостаточно…

«Проект воспитания девочек-волшебниц: Перезапуск» (аниме)

финал 1-го сезона

Шестнадцать юных волшебниц неожиданно оказываются внутри загадочной виртуальной игры. Им объясняют, что это всего лишь обычная тренировка: участницам предстоит исследовать новые территории, сражаться с противниками, выполнять задания и развивать свои способности. Однако вскоре становится ясно, что правила игры устроены совсем не так безобидно, как им обещали. Но не магией единой живы волшебницы — они должны быть готовы действовать сообща.

«Безжалостная леди Ниа Листон: Единственная в своём роде история воительницы-богоубийцы, перевоплотившейся в болезненную аристократку» (аниме)

финал 1-го сезона

Легендарная воительница, способная одолеть даже бога, всю жизнь мечтала лишь об одном: встретить противника сильнее себя и погибнуть в достойном бою. Новую жизнь она начинает в теле Нии Листон — маленькой аристократки, измученной тяжелой болезнью. Но дух здоров: на месте и опыт, и навыки, и стремление искать новые испытания. Правда, помимо сражений ее ждет несколько другой вызов — Ниа становится звездой магического телеэфира.

«Перерождение в аристократа со способностью анализа» (аниме)

финал 3-го сезона

Обычный офисный работник уходит из жизни, но получает второй шанс в другом мире, где перерождается в Арса Лоувента — наследника небогатого аристократического рода. Выдающейся силой или магией мальчик похвастаться не может, зато его уникальный навык анализа позволяет с первого взгляда замечать способности и скрытые таланты окружающих. Пока родные земли переживают непростые времена, Арс решает собрать рядом с собой тех, кого другие успели недооценить. Так его союзниками становятся одаренный мечник Ритц и юная волшебница Шарлотта. Герою предстоит взрослеть вместе со своим титулом, пока страна медленно скатывается к войне за власть.

«Тёмный демон: Водопад Кэгон в Никко» (аниме)

финал 2-го сезона

Сики и его товарищи сталкиваются с воинственными демонами Кикоку, которые намерены ударить по базе Момотаро у водопада Кэгон. Когда один из учеников академии решает присоединиться к опасной миссии, остальным приходится отправиться за ним следом. Новое противостояние заставит Сики увидеть, насколько разными могут быть представления демонов о справедливости, мести и войне с Момотаро.

Фото: кадр из сериала «Шерлок»