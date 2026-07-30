Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Финальные серии драмеди «Паша», документальная лента про Марка Джейкобса и многое другое

В августе пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут документальный фильм МАРК ГЛАЗАМИ СОФИИ, финальные серии драмеди «Паша», второй сезон детективного сериала «Сен-Пьер» и многое другое.

С 31 июля:

«Паша» (драмеди)

финал сезона и фильм о создании сериала

Паша Белов – коренной москвич, учился в Гнесинке, а еще он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но вот проблема – Паша ничего не знает про свою «узбекскую сторону». Он родился и вырос в русской семье. В свои 32 года Паша не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Самого Пашу ничего не смущает, он плывет по течению. Но однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять: настраивать пианино все же легче, чем собственную жизнь.

С 4 августа:

«Сен-Пьер», 2-й сезон (криминальный)

Инспектор из Канады Донни Фицпатрик в ходе расследования слишком близко подбирается к незаконной деятельности местного политика, и его отправляют работать на архипелаг Сен-Пьер и Микелон, заморское сообщество Франции в Северной Америке. Прибытие мужчины нарушает привычный уклад жизни заместителя начальника островной полиции Женевьев Аршамбо. Несмотря на различие в подходах к расследованиям, они вынуждены работать вместе над необычными преступлениями, а также искать доказательства того, что ко многим темным делишкам в Сен-Пьере причастен миллионер Галлахер.

Во втором сезоне главные герои разбираются с последствиями кошмарного инцидента, случившегося на острове. Кажется, на архипелаге объявился серийный маньяк, которого считали умершим, а криминальная империя местного миллионера Галлахера начинает трещать по швам. Красивые пейзажи и ужасные преступления – именно так выглядит жизнь на Сен-Пьере.

С 7 августа:

«Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась. Трижды», 3-й сезон (аниме)

В жизни старшеклассника Хатимана нет никаких виражей и неожиданностей, он с ранних лет решил, что быть циничным и неприступным – это лучший способ спокойно пережить молодость и сосредоточиться на образовании. Однако когда по настоянию учителя он попадает в клуб волонтеров и знакомится с двумя крайне не похожими друг на друга девушками – холодной Юкино и «зажигалкой» Юи, внутри него что-то меняется. На парня обрушивается лавина чувств, но он никак не может понять, к кому же из новых подруг его поток романтических чувств сильнее.

С 13 августа:

МАРК ГЛАЗАМИ СОФИИ (документальный, реж. София Коппола)

Неформальный портрет Марка Джейкобса – одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и собственного бренда. Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна–лето – 2024, архивные съемки Нью‑Йорка 1970–90‑х и доверительные разговоры в фильм‑эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир.

С 17 августа:

«Все исправить», 3-й сезон (драма)

Подросток по имени Дэниел Холден был осужден за убийство своей 16-летней подруги. Почти 20 лет он провел в камере для смертников, а потом благодаря усовершенствованным методам определения ДНК оказалось, что преступником был совсем другой человек, и его отпустили… Из мира 1990-х, которые главный герой запомнил, он попадает в 2010-е – эпоху смартфонов, быстрого интернета, социальных сетей и толерантности. Маленький городок в штате Джорджия, в который он возвращается, погружается в хаос. Многие из осудивших Дэниела поднялись по карьерной лестнице и не готовы терять уважение в обществе, которое они завоевали на лжи. Однако молодой мужчина намерен найти настоящего убийцу и наказать тех, кто был с ним несправедлив.

С 20 августа:

«Все исправить», 4-й сезон (драма)

Также в августе:

«Звездный путь: Странные новые миры», 4-й сезон (приключенческая фантастика)

новые серии одновременно со всем миром

В четвертом сезоне фантастического сериала «Звездный путь: Странные новые миры» героев ждут невероятные космические приключения, причем помимо внешних угроз, которые скрываются на неизведанных планетах, их ждут сражения с собственными демонами. Авторы шоу продолжат экспериментировать с жанрами – команда корабля «Энтерпрайз» окажется внутри вестерна, устроит настоящий сеанс психотерапии, попадет в доисторическое время, а еще зрителей ждет уникальный эпизод, созданный с помощью кукольной анимации.

«Вестис» (криминальная драма)

новые серии

Криминальная драма, сюжет которой основан на реальной истории ирландской преступной группировки «Вестис». Она действовала более 20 лет в нью-йоркском районе Адская кухня. Главные роли в проекте исполнили Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Титус Уэлливер («Босх»), Том Бриттни («Чужестранка») и Джессика Фрэнсис Дьюкс («Озарк»), а режиссером стал Алан Тейлор, известный по работе над «Игрой престолов» и «Сопрано». В начале 1980-х участники «Вестис» вступают в борьбу со своими итальянскими «коллегами» из «Пяти семей» за контроль над строительством конференц-центра. Какое-то время силы кажутся равными, но конфликт между старыми и новыми лидерами у ирландской мафии рушит все планы. Да и сотрудники ФБР тоже не спят, пытаясь найти самое слабое звено в банде.

«Пока смерть не разлучит нас» (драма)

новые серии

В центре истории находится молодая женщина по имени Малин. Жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда ее мужа Тобиаса обвиняют в убийстве. Будучи убежденной в его невиновности, она сама становится его адвокатом. Однако по мере того, как на поверхность всплывают шокирующие тайны, ей приходится столкнуться с пугающей вероятностью того, что он все-таки виновен. Теперь Малин нужно не только отыскать доказательства, но и решить, что с ними делать – защищать своего клиента до конца или разрушить собственную семью.

«Клеватесс», 2-й сезон (аниме)

новые серии

Владыка демонических зверей Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. Но однажды его жизнь меняется самым неожиданным образом: он берет под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира, а для помощи в ее воспитании возвращает к жизни девушку-воина Алисию.

«Прощай, Лара» (аниме)

новые серии

Главная героиня – принцесса подводного мира, которая влюбляется в человека. Лара просит ведьму подарить ей ноги, чтобы она могла жить на суше с возлюбленным. Но коварная колдунья с помощью зелья превращает девушку в пену морскую. Спустя 200 лет Лара перерождается в человека в водах озера Бива и попадает в наш мир. Героиня знакомится со старшеклассницей Мари, владеющей приемами бокса, и отправляется учиться с ней в обычную японскую школу. Но желание Лары найти свою любовь никуда не ушло, и, кажется, кандидата на роль прекрасного принца она уже приметила…

«Виктория с множеством козырей» (аниме)

новые серии

Хлоя – шпионка высшего класса, которая владеет всеми видами боевых искусств и мастерством перевоплощения. Но предательство начальника вынуждает ее полностью изменить жизнь и уйти на покой. Под новым именем Виктория она получает шанс жить нормальной жизнью вдали от опасностей своей профессии. А еще она становится матерью, взяв под опеку брошенную девочку Нонну. Ее навыки супершпионки оказываются полезными даже в самых простых делах, но покой ей только снится. Бывшие враги ведут охоту на нее, да и новые недоброжелатели тоже как-то быстро активизировались. Выйдет ли Виктория победительницей из этой ситуации?

«Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», 2-й сезон (аниме)

новые серии

Ямада Кенчи – обычный офисный работник, проводящий каждую свободную минуту за играми. Его хобби – проходить в ускоренном режиме самые долгие и непопулярные тайтлы. Однажды ему на глаза попадается сайт, который ведет его в игру с «адским режимом». Запустив его, он попадает в новый для себя мир, где его зовут Аллен и все воспринимают парня как великого воина. Герою приходится соответствовать этому званию и сражаться, ведь выйти из игры он сможет, только если пройдет ее до конца живым и невредимым. Во втором сезоне Аллен продолжает свое восхождение к славе и почету, однако судьба забрасывает его в суровый мир королевской магической академии, которая полна интриг, лжи и предательств. Новые союзники охотно берутся ему помогать, но не всем можно доверять, а отношения героя с эльфийкой проходят проверку на прочность.

«Хоть я и бездарная злодейка» (аниме)

новые серии

В одной далекой-далекой стране есть традиция – выбирать императрицу из пяти дев, воспитанных в главных аристократических семьях. Красавица Линлинь, «придворная бабочка», была в одном шаге от того, чтобы стать главной женщиной в королевстве, однако завистливая «придворная крыса» Хуэйюэ использовала древнюю магию, чтобы поменяться с ней телами. Теперь главной героине предстоит не только отомстить завистнице и вернуть свою прежнюю жизнь, но и доказать всем окружающим, что прекрасная душа видна сквозь любую внешность.

Фото: кадр из фильма МАРК ГЛАЗАМИ СОФИИ