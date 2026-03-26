Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Дерзость», второй сезон «На подъеме» и «Наследие Майкла Джексона»

В апреле пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут комедийный триллер «Дерзость» от сценариста «Наследников» и «Лучше звоните Солу» Джонатана Глэтцера, второй сезон драмеди «На подъеме» с Николой Кохлан, документальный сериал «Наследие Майкла Джексона», продолжение сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», а также многое другое.

С 1 апреля:

«Бойтесь ходячих мертвецов», 5-й сезон (ужасы)

Конец света начинается не со взрывов, а с тревожных новостей и странной тишины на улицах Лос-Анджелеса. Мир медленно сходит с ума, и первой это чувствует Мэдисон Кларк – школьный психолог и мать, воспитывающая двоих детей. Ее новый супруг Трэвис Манава – учитель, пытающийся построить новую жизнь из обломков старой, а заодно поднять сына от прошлого брака. Их привычные проблемы меркнут, когда мировой порядок рушится, а страх становится чем-то обыденным.

С 3 апреля:



«Бойтесь ходячих мертвецов», 6-й сезон (ужасы)

С 6 апреля:

«Игра лжецов» (аниме)

Исключительно честная и наивная студентка Нао становится невольной участницей соревнования, в котором на кону стоит выигрыш в 100 миллионов йен или полный финансовый крах. Первый соперник девушки, ее бывший учитель, оставляет ее без гроша. Чтобы отыграться и найти деньги на лечение отца, Нао приходится объединиться с известным мошенником и открыть самые темные стороны своей души. На что она пойдет ради финансового благополучия?

С 14 апреля:

«Дерзость» (комедийный триллер)

Ни дня без скандала в Кремниевой долине. Амбициозный глава технологической компании Дункан Парк, называющий себя «создателем будущего», и его психолог Джоанн Фелдер сталкиваются с кризисом, вызванным утечкой данных. Помочь им может магнат Кард Бардольф, но когда переговоры с ним заканчиваются вилкой в руке Дункана, главный герой понимает, что за финансирование проекта и спасение репутации ему придется заплатить очень дорого.

Также в апреле:

«На подъеме», 2-й сезон (комедия)

Мэгги и Эдди – дружат уже десять лет, успели вместе пройти огонь и воду, но всё меняется, когда груз недомолвок и взаимных обид накапливается, а у одной из них обостряется биполярное расстройство. Во втором сезоне героини встречаются спустя год после того, как перестали общаться. Жизнь девушек резко меняется – Эдди вот-вот выйдет замуж, а самой близкой для нее приятельницей становится вечно позитивная и одухотворенная целительница Уитни. Сможет ли Мэгги избавиться от хаоса в своей жизни и вернуть общение с лучшей когда-то подругой?

«Наследие Майкла Джексона» (документальный)

Кинохроника прослеживает путь Майкла Джексона – короля поп-музыки, навсегда изменившего жанр. От ранних выступлений и первых рекордов до мировых туров и культовых клипов: документальный сериал показывает путь человека, чье влияние вышло далеко за пределы сцены, а успех шел рука об руку со скандалами, связанными с насилием и шокирующими пристрастиями. Архивные записи, редкие интервью и хроника эпохи складываются в портрет не просто звезды, а культурного феномена, определившего звучание и визуальный язык целых поколений.

«Соммердаль», 7-й сезон (детектив)

новые серии

В седьмом сезоне детективного сериала «Соммердаль» Дэн обнаруживает, что роль примерного семьянина дается ему сложнее, чем поимка самых изощренных преступников из датского Хельсингера. Пока Жозефина пытается наладить быт и залечить старые раны, Дэн разрывается между воспитанием ее сыновей и новым громким делом, которое ставит под удар репутацию всей городской полиции. Флемминг, едва ли не ставший для мальчиков вторым отцом, замечает трещины в браке друга раньше него самого. Ситуация накаляется, когда Марианна втягивает отдел в расследование, ведущее в далекое прошлое семьи Соммердаль, заставляя Дэна выбирать между профессиональным долгом и защитой близких, которых он только что обрел.

«Призраки», 5-й сезон (комедия)

новые серии

В пятом сезоне комедийного сериала «Призраки» главные герои, семейная пара Саманты и Джея, теперь управляет не только отелем, но и рестораном. Но как все успеть, когда от соседей-призраков физической помощи особо не дождешься? Тем более, есть проблема и поважнее. Джей случайно заключил контракт с самым настоящим дьяволом по имени Элиас, который мечтает утащить его в ад как можно скорее. Потусторонним обитателям дома предстоит спасти неудачливого мужчину, а заодно разобраться в собственных проблемах: между Питом и Альбертой случается поцелуй, а Айзек берет на себя функции психотерапевта для призраков.

«Шальные карты», 3-й сезон (криминальная комедия)

финал сезона

В третьем сезоне мошенница Макс Митчелл наконец-то получает возможность «легализоваться»: ее нанимают в полицию в качестве консультанта, а с детектива Коула Эллиса снимают обвинения и позволяют вернуться на работу. Но спокойная работа этому динамичному дуэту не грозит. Однажды на пороге дома Макс появляется женщина, которая называет себя ее матерью. Девушка считала ее погибшей и не может поверить, что наконец-то нашла свою семью. А преступники тем временем не дремлют…

