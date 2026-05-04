Режиссер «Спутника» снимет Дэйва Франко в триллере про вторжение инопланетян

Постановщик СПУТНИКА Егор Абраменко планирует уже этим летом начать съемки нового голливудского фильма – фантастического триллера СКОРО ТЕБЯ НЕ СТАНЕТ, И, ВОЗМОЖНО, ТЕБЯ СЪЕДЯТ (Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten).

В центре сюжета – молодая пара, которая отправляется на уединенный горный курорт, чтобы сыграть свадьбу. Однако торжество идет не по плану: церемонию срывают незваные гости, и история превращается в триллер о вторжении инопланетян.

Главные роли в проекте исполнят Дэйв Франко (ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА, ОДНО ЦЕЛОЕ) и Софи Уайлд (ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!). Кастинг на остальные роли еще идет.

Финансированием проекта занимается компания Anton, она же отвечает за международные продажи – в частности, картина будет представляться байерам на грядущем кинорынке в Каннах.

