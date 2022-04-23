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Отборщик «Двухнедельника режиссеров» объяснила, почему фильм ученицы Сокурова не попал в Канны

Автор: Никита Никитин

23 апреля 2022

Фестивальный куратор Алена Шумакова приняла участие в стриме телеграм-канале БК

Фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой ПТИЦА ИЩЕТ КЛЕТКУ до последнего момента рассматривался отборщиками как потенциальный участник программы Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров». Об этом рассказала фестивальный куратор и отборщик этой программы Алена Шумакова в прямом эфире в телеграм-канале БК.

«Фильм участвовал в отборе на Каннский фестиваль. Как дебют он рассматривался на попадание в различные программы. Отбор в программу «Двухнедельник режиссеров» проводит Гильдия режиссеров Франции, которая входит в Совет Каннского фестиваля. Эта программа чуть более независима, чем остальные секции, у нее есть отдельная команда, которая занимается всем самостоятельно. Фильм Малики Мусаевой был очень высоко оценен участниками отборочного комитета. Но конкуренция в программе довольно сильная, каждый год заявок на участие в «Двухнедельнике» подают очень много. И в итоге отборщики решили, что картина не вписывается в общую концепцию конкурса, которая у них сложилась к концу рассмотрения заявок», - объяснила Алена Шумакова. - «ПТИЦА ИЩЕТ КЛЕТКУ – фильм на чеченском языке, снятой женщиной-режиссером, причем снятый в самой Чечне. Это беспрецедентный случай и для чеченского кино, и для кавказского кино в целом. Не удивлюсь, если у Мусаевой в процессе съемок было много трудностей, но, судя по качеству фильма, она их блестяще преодолела. Просто фильм, посвященный жизни женщины в чеченской деревне, ее самоощущению, не вписался в концепцию программы, она уже сложилась из картин определенной тематики. Тут не приходится говорить о политическом факторе. Не корректно говорить, что фильм был исключен из программы, он именно не прошел отбор. Фильм находился на рассмотрении до самого последнего момента перед объявлением программы».

Алена Шумакова также высказала мнение, что отсутствие государственного финансирования у российских авторских фильмов не станет гарантией их попадания в орбиту внимания престижных европейских фестивалей. В частности, это касается картин, получивших поддержку негосударственного  фонда «Кинопрайм». «Подозреваю, что если фильм полностью профинансирован «Кинопраймом», то он будет рассматриваться как фильм российского Минкульта. Насколько я помню правила фонда, он никогда не финансирует фильмы целиком, а только помогает тем картинам, какие сочтет достойными завершения. Впереди нас ждут фестивали в Локарно и Венеции, которые будут рассматривать проекты в том числе из «Кинопрайма». Но все же есть вероятность, что и на них будут наложены «культурные санкции».

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