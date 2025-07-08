Обзор новинок проката на уикенде 10–13 июля

Главной новинкой уикенда станет российская музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). По сюжету, неудачливый музыкант обнаруживает у себя в шкафу портал в 1991 год и начинает в прошлом выдавать все хиты последних 30 лет за свои. Трейлер делает ставку на зажигательные номера, трогательную историю любви и заявляет богатый актерский состав во главе с Романом Евдокимовым, Стасей Милославской и Максимом Лагашкиным. Активная рекламная кампания уже сформировала высокий рейтинг ожиданий, осталось дождаться, как сработает «сарафан» после первого уикенда. Прогнозировать кассу здесь можно на уровне хита прошлого лета ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (73,5 млн рублей на старте) и зимней комедии ВАСИЛИЙ (101 млн за первые выходные).

За поставку адреналина на этой неделе отвечает триллер ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG), который соединил в сюжете два киностраха: акул и маньяка. Такой дуэт делает фильм полнее и интереснее по смыслу, чем типичное спасение от морских хищников, и может привлечь более широкую аудиторию. Основными кассовыми референсами видятся ближайшие аналоги: МЕГАЛОДОН (46,7 млн рублей за первый уикенд) и ИЗ ГЛУБИНЫ (31,7 млн на старте).

Для киноманов на этой неделе в кинотеатрах появится новая работа Дэвида Кроненберга САВАН (NKI). Яркий актерский состав, провокационное рассуждение о будущем человечества и узнаваемый режиссерский почерк способны обеспечить ленте достаточное внимание в крупных городах и преимущественно на поздних сеансах, несмотря на наличие копии в сети. По такой же схеме сработала предыдущая работа канадского постановщика ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО. Она же видится основным кассовым референсом (8,9 млн рублей стартовых сборов), наряду с триллером ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (9,6 млн после первого уикенда).

Максим Острый, главный редактор БК: «САВАН оказывается фильмом, с одной стороны, достаточно спокойным, с другой – совершенно не конвенциональным. Не в том смысле, что он может шокировать (хотя разлагающиеся в специальных одеяниях тела здесь показываются достаточно подробно), а скорее удивить своим ритмом, структурой, нарративными приемами. Не стоит ждать от этого фильма полностью продуманной логики или реализма, Кроненбергу важнее создать атмосферу и состояние психики человека, который в XXI столетии теряет свою возлюбленную».

Кроме того ценители проверенного временем кино смогут оценить сразу три перевыпуска: спортивную драму ГОНКА (INK), аниме ДЕВОЧКА, ПОКОРИВШАЯ ВРЕМЯ (EXP) и еще один классический анимационный релиз ПИСЬМО ДЛЯ МОМО (RUR).

Также в прокат выйдут фильм ужасов с Ольгой Куриленко ДРУГОЙ (PRD), испанская комедия КТО ЕСТЬ КТО? (PNR), триллер ОТКРЫТОЕ МОРЕ. СМЕРТЬ РЯДОМ (KNLG), новая часть приключений медведей Буни ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (CP), хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 184. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА (VLG, с 12.07).

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

08.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина