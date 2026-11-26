В Словакии впервые пройдет Фестиваль российского кино
Автор: БК
26 ноября 2026
Фильмом открытия станет военно-историческая драма «Август»
С 26 по 29 ноября в словацком городе Нитра впервые состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.
Фильмом открытия станет военно-историческая драма АВГУСТ. Специальным гостем станет актер Ефим Петрунин, который представит фильм и пообщается со зрителями после показа.
Также в программу вошли исторический детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, семейное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и документальная картина ОГНЕННЫЙ ЛИС.
Показы пройдут в кинотеатре Mlyny Cinemas. В организации фестиваля также примут участие Посольство России в Словакии и Русский дом в Братиславе.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
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