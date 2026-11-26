Фильмом открытия станет военно-историческая драма «Август»

С 26 по 29 ноября в словацком городе Нитра впервые состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

Фильмом открытия станет военно-историческая драма АВГУСТ. Специальным гостем станет актер Ефим Петрунин, который представит фильм и пообщается со зрителями после показа.

Также в программу вошли исторический детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, семейное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и документальная картина ОГНЕННЫЙ ЛИС.

Показы пройдут в кинотеатре Mlyny Cinemas. В организации фестиваля также примут участие Посольство России в Словакии и Русский дом в Братиславе.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ