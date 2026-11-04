В Абхазии впервые пройдет Фестиваль российского кино

Показы запланированы в Сухуме с 9 по 13 ноября

С 9 по 13 ноября в Сухуме впервые состоится масштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

«Мы рады впервые и так масштабно провести Фестиваль российского кино в Абхазии, который станет еще одним важным шагом на пути укрепления многолетних культурных и дружеских связей между нашими странами. И уверена, что яркая программа, объединившая восемь картин разных жанров – от историй о героизме и мужестве до приключений и анимации для всей семьи, найдет самый теплый отклик у абхазских зрителей», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программу вошли восемь современных российских картин – военные драмы МАЛЫШ и ОТЕЦ, семейные фильмы МОЯ СОБАКА — КОСМОНАВТ, ЖЕМЧУГ и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, мистический триллер ЦИНГА, комедия ХОЛОП 3, а также мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ.

Показы пройдут в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Фото: кадр из фильма МОЯ СОБАКА — КОСМОНАВТ