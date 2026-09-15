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РОСКИНО открывает прием заявок на участие в Российском международном кинорынке

Автор: БК

15 сентября 2026

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Москва» с 1 по 3 декабря

Компания РОСКИНО назвала дату старта начала отбора представителей отечественной киноиндустрии для участия в Российском международном кинорынке, который пройдет в кинотеатре «Москва» с 1 по 3 декабря.

Принять участие в отборе можно с 16 по 25 сентября включительно. Отмечается, что он будет осуществляться для участия в первом дне мероприятия, 1 декабря.

Российский международный кинорынок объединит более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств.

Программа будет включать в себя презентации и показы художественных фильмов, телевизионных сериалов и анимационных проектов ведущих российских производственных и дистрибьюторских компаний, индивидуальные встречи и панельные сессии.

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