Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Лучшей новинкой стал анимационно-игровой «Хитрый койот»
Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 21,4 млн рублей.
Лучшая новинка недели – анимационно-игровая комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO) – расположилась на второй строчке с результатом в 3,25 млн рублей. К концу недели зарубежная картина может освоить 40 млн.
Бронзу чарта взял фантастический боевик НАДЕЖДА (WP). Южнокорейская лента из программы Каннского кинофестиваля заработала 3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 23 млн.
На четвертом месте оказалась историческая драма ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK), сумевшая положить в свою копилку 2,8 млн рублей. По итогу недели последняя режиссерская работа Алексея Пиманова может рассчитывать на 24 млн.
Восьмое место с результатом в 1,1 млн рублей заняла историческая драма ВОССТАВШИЙ (PRD) с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Это может превратиться в 8 млн по итогу уикенда.
Строчку ниже застолбила за собой отечественная комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG). Картина освоила 1 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 7 млн.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Предварительные сборы за четверг 10.09.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 10.09.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 10.09.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day
|-
|4
|-(1)
|21 410 432$250 532
|-35,1%
|1 861 408 288$21 865 480
|-
|2
|ХИТРЫЙ КОЙОТ
Coyote vs Acme
|CAO
|1
|-(838)
|3 248 017$38 006
|-
|3 248 017$38 006
|40 000 000 $468 055
|3
|НАДЕЖДА
Hopeu
|WP
|1
|-(545)
|3 042 756$35 604
|-
|3 042 756$35 604
|23 000 000 $269 132
|4
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|AK
|1
|-(1958)
|2 837 310$33 200
|-
|2 837 310$33 200
|24 000 000 $280 833
|5
|МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|3
|-(653)
|2 103 256$24 611
|-53,3%
|132 504 566$1 572 195
|14 000 000 $163 819
|6
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|3
|-(1780)
|1 863 752$21 808
|-52,3%
|193 429 114$2 295 077
|30 000 000 $351 041
|7
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|6
|-(1008)
|1 808 443$21 161
|-54,6%
|981 482 157$12 127 544
|25 000 000 $292 535
|8
|ВОССТАВШИЙ
The Uprising
|PRD
|1
|-(281)
|1 133 885$13 268
|-
|1 133 885$13 268
|8 000 000 $93 611
|9
|МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
|VLG
|1
|-(697)
|1 044 874$12 226
|-
|1 225 854$14 344
|7 000 000 $81 910
|10
|БЕГУЩАЯ
The Runner
|VLG
|2
|-(817)
|1 004 280$11 751
|-68,1%
|30 073 014$345 667
|6 000 000 $70 208
|11
|ТОНИ
Tony
|AMDT / AOF
|2
|-(106)
|970 329$11 354
|-57,8%
|219 654 412$2 524 763
|-
|12
|КРАЙ ЧУДЕС
|VLG
|1
|-(1914)
|820 011$9 595
|-
|1 001 022$11 713
|-
|13
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|CAO
|2
|-(430)
|774 953$9 068
|-58,7%
|23 129 298$265 854
|-
|14
|СЫГРАТЬ В ЯЩИК
Just Play Dead
|PRD
|2
|-(163)
|483 008$5 652
|-69,8%
|14 902 780$171 296
|-
|15
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
|AK
|2
|-(1994)
|459 419$5 376
|-69,8%
|20 612 111$236 921
|-
|16
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|6
|-(233)
|402 708$4 712
|-47,5%
|309 248 432$3 821 184
|-
|17
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|17
|-(46)
|304 544$3 564
|-18,1%
|542 081 459$7 640 331
|-
|18
|МОШЕННИКИ
|KAP
|4
|-(30)
|223 634$2 617
|-37,3%
|21 605 089$253 789
|-
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