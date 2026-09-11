Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд

Лучшей новинкой стал анимационно-игровой «Хитрый койот»

Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 21,4 млн рублей.

Лучшая новинка недели – анимационно-игровая комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO) – расположилась на второй строчке с результатом в 3,25 млн рублей. К концу недели зарубежная картина может освоить 40 млн.

Бронзу чарта взял фантастический боевик НАДЕЖДА (WP). Южнокорейская лента из программы Каннского кинофестиваля заработала 3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 23 млн.

На четвертом месте оказалась историческая драма ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK), сумевшая положить в свою копилку 2,8 млн рублей. По итогу недели последняя режиссерская работа Алексея Пиманова может рассчитывать на 24 млн.

Восьмое место с результатом в 1,1 млн рублей заняла историческая драма ВОССТАВШИЙ (PRD) с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Это может превратиться в 8 млн по итогу уикенда.

Строчку ниже застолбила за собой отечественная комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG). Картина освоила 1 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 7 млн.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ