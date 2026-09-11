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Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд

Автор: БК
11 сентября 2026

Лучшей новинкой стал анимационно-игровой «Хитрый койот»

Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 21,4 млн рублей.

Лучшая новинка недели – анимационно-игровая комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO) – расположилась на второй строчке с результатом в 3,25 млн рублей. К концу недели зарубежная картина может освоить 40 млн.

Бронзу чарта взял фантастический боевик НАДЕЖДА (WP). Южнокорейская лента из программы Каннского кинофестиваля заработала 3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 23 млн.

На четвертом месте оказалась историческая драма ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK), сумевшая положить в свою копилку 2,8 млн рублей. По итогу недели последняя режиссерская работа Алексея Пиманова может рассчитывать на 24 млн.

Восьмое место с результатом в 1,1 млн рублей заняла историческая драма ВОССТАВШИЙ (PRD) с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Это может превратиться в 8 млн по итогу уикенда.

Строчку ниже застолбила за собой отечественная комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG). Картина освоила 1 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 7 млн.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Предварительные сборы за четверг 10.09.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 10.09.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 10.09.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day		 - 4 -(1) 21 410 432$250 532 -35,1% 1 861 408 288$21 865 480 -
2 ХИТРЫЙ КОЙОТ
Coyote vs Acme		 CAO 1 -(838) 3 248 017$38 006 - 3 248 017$38 006 40 000 000 $468 055
3 НАДЕЖДА
Hopeu		 WP 1 -(545) 3 042 756$35 604 - 3 042 756$35 604 23 000 000 $269 132
4 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
 AK 1 -(1958) 2 837 310$33 200 - 2 837 310$33 200 24 000 000 $280 833
5 МЯТЕЖ
Mutiny		 AK 3 -(653) 2 103 256$24 611 -53,3% 132 504 566$1 572 195 14 000 000 $163 819
6 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
 VLG 3 -(1780) 1 863 752$21 808 -52,3% 193 429 114$2 295 077 30 000 000 $351 041
7 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 6 -(1008) 1 808 443$21 161 -54,6% 981 482 157$12 127 544 25 000 000 $292 535
8 ВОССТАВШИЙ
The Uprising		 PRD 1 -(281) 1 133 885$13 268 - 1 133 885$13 268 8 000 000 $93 611
9 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
 VLG 1 -(697) 1 044 874$12 226 - 1 225 854$14 344 7 000 000 $81 910
10 БЕГУЩАЯ
The Runner		 VLG 2 -(817) 1 004 280$11 751 -68,1% 30 073 014$345 667 6 000 000 $70 208
11 ТОНИ
Tony		 AMDT / AOF 2 -(106) 970 329$11 354 -57,8% 219 654 412$2 524 763 -
12 КРАЙ ЧУДЕС
 VLG 1 -(1914) 820 011$9 595 - 1 001 022$11 713 -
13 НЕ ПО-ДЕТСКИ
 CAO 2 -(430) 774 953$9 068 -58,7% 23 129 298$265 854 -
14 СЫГРАТЬ В ЯЩИК
Just Play Dead		 PRD 2 -(163) 483 008$5 652 -69,8% 14 902 780$171 296 -
15 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
 AK 2 -(1994) 459 419$5 376 -69,8% 20 612 111$236 921 -
16 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
 VLG 6 -(233) 402 708$4 712 -47,5% 309 248 432$3 821 184 -
17 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 17 -(46) 304 544$3 564 -18,1% 542 081 459$7 640 331 -
18 МОШЕННИКИ
 KAP 4 -(30) 223 634$2 617 -37,3% 21 605 089$253 789 -
ИТОГО ТОП-18:
43 935 611 $514 107
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.46 руб.

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ВОССТАВШИЙ / The Uprising (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАДЕЖДА / Hopeu (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ХИТРЫЙ КОЙОТ / Coyote vs Acme (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»AOFA-One Films
CAOКаро ПремьерEXPЭкспонента Фильм
KAPКИНО.АРТ.ПРОPRDПарадиз
VLGВольгаWPУорлд Пикчерз
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Прогноз
Сборов за уикенд 10–13.09
ХИТРЫЙ КОЙОТ 40 000 000
ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 30 000 000
ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА 30 000 000
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 27 000 000
НАДЕЖДА 25 000 000
КРАЙ ЧУДЕС 18 000 000
МЯТЕЖ 15 000 000