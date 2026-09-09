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Тамбовская область отказалась от рибейтов для кинопроизводства

Автор: БК

9 сентября 2026

Об этом сообщил вице-губернатор Тамбовской области Николай Федосеенков

Вице-губернатор Тамбовской области Николай Федосеенков сообщил, что регион принял решение отказаться от системы рибейтов для компенсации расходов кинокомпаний на съемки.

Тем не менее, власти готовы оказывать кинематографистам организационную поддержку.

«Мы хотим, чтобы в Тамбовской области снимали кино, поэтому кинокомиссия продолжает работать. Сейчас регион не использует рибейты. Бюджетные приоритеты сегодня сосредоточены на ключевых социальных и экономических задачах. При этом мы готовы помогать тем, кто приходит в регион со съемочным проектом: подобрать и согласовать локации, наладить взаимодействие с муниципалитетами и учреждениями культуры, решить организационные вопросы», – рассказал Федосеенков.

Система рибейтов была заявлена в регионе в 2023 году, однако на практике механизм компенсации расходов кинокомпаний не заработал. По словам Федосеенкова, бюджетные приоритеты сейчас сосредоточены на социальных и экономических задачах.

Тем не менее, за последние два года в Тамбовской области были реализованы несколько проектов – сериалы «Купцы и дети», «Экстрим», «Тамбовский волк», «Прерванный полет» и фильм МОНТАНА.

Фото: Magnific

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