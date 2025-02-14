На Ямале впервые стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям

Они будут приниматься до 19 марта

На Ямале впервые стартует конкурс рибейтов – заявки на участие в программе субсидий будут приниматься по 19 марта включительно. Размер компенсации составляет от 30% до 50% от затрат на съемки в округе.

Победителями конкурса станут проекты, набравшие не менее 30 баллов. Необходимо также набрать минимум один балл по критерию наличия в фильме объектов, связанных с арктическим регионом.

Главные обязательства для получателя субсидии – не менять сценарий в части, касающейся съемок в регионе, а также предоставить в течение одного года со дня получения субсидии копию прокатного удостоверения национального фильма. Более подробная информация доступна на сайте кинокомиссии региона.

Организаторы отмечают, что кинопроизводитель может увеличить сумму компенсации до 50% при выполнении дополнительных условий (выход фильма на телеканале, кинопремьера в регионе с участием режиссера и исполнителей главных ролей или если сюжет фильма посвящен исторической личности, событиям, истории, культуре, мифологии, природным и культурным объектам, связанными с Ямалом).

Фото: кадр со съемок фильма ОНА ТЕБЯ ЛЮБИТ