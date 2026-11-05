Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2026 году
Автор: БК
5 ноября 2026
Финансирование получили четыре проекта
Четыре проекта, которые снимались на территории Красноярского края в 2026 году, стали победителями конкурса рибейтов. Общая субсидия на финансовое возмещение части затрат из бюджета региона превысила 50 млн рублей.
Среди них оказались фильмы МАСЛЕНИЦА («Легио Феликс»), ВЕСЕЛЬЧАК У («Водород 2011»), а также два сериала компании «Кинопрайм» – «Один из нас» и «Наш спецназ».
Отмечается, что в течение 2026 года общий объем расходов организаций кинематографии на съемку фильмов на территории Красноярского края превысил 167 млн рублей. Производственный процесс включил в себя 130 съемочных дней.
Фото: кадр со съемок фильма ВЕСЕЛЬЧАК У
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