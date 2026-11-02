На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы

Мероприятие пройдет 8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Ассоциация владельцев кинотеатров проведет Открытый День АВК для владельцев и представителей кинотеатров, дистрибьюторов и продюсеров.

Мероприятие откроется брифингом Совета АВК, на котором подведут итоги завершающегося 2026 года и обсудят основные вызовы наступающего 2027 года для бизнеса российских кинотеатров.

Помимо этого, гостей ждут две сессии – «Кто заплатит за иностранное кино в кинотеатрах?» (об инициативе введения входного взноса за иностранные фильмы и отчислении 10% сборов от их показа на поддержку российского кино с 2027 года) и «Качество современного кинопоказа и форматы кинопоказа будущего» (о технологической модернизации кинотеатров, переходе на 4K, технологии лазерной проекции и LED-киноэкранах).

Для владельцев и представителей кинотеатров, продюсеров, дистрибьюторов участие в Открытом Дне АВК бесплатное по предварительной аккредитации. Более детальная информация будет опубликована позднее на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров.