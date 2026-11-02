top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы

На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы

Автор: БК

2 ноября 2026

Мероприятие пройдет 8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Ассоциация владельцев кинотеатров проведет Открытый День АВК для владельцев и представителей кинотеатров, дистрибьюторов и продюсеров.

Мероприятие откроется брифингом Совета АВК, на котором подведут итоги завершающегося 2026 года и обсудят основные вызовы наступающего 2027 года для бизнеса российских кинотеатров.

Помимо этого, гостей ждут две сессии – «Кто заплатит за иностранное кино в кинотеатрах?» (об инициативе введения входного взноса за иностранные фильмы и отчислении 10% сборов от их показа на поддержку российского кино с 2027 года) и «Качество современного кинопоказа и форматы кинопоказа будущего» (о технологической модернизации кинотеатров, переходе на 4K, технологии лазерной проекции и LED-киноэкранах).

Для владельцев и представителей кинотеатров, продюсеров, дистрибьюторов участие в Открытом Дне АВК бесплатное по предварительной аккредитации. Более детальная информация будет опубликована позднее на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Триквел «Дюны» и новые «Мстители» будут разведены по датам в прокате СНГ
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» обошло всех конкурентов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября
Подробнее
Объявлена предварительная программа кинорынка «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск»
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
Майя Манерова покидает пост вице-президента по репертуарному планированию киносети «КАРО»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино на 2027 год
Подробнее
На «Читке 5.0» обсудили, какие литературные истории интересны киноиндустрии
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2026 года
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать
Подробнее
Совет директоров «Ленфильма» возглавил Борис Пиотровский
Подробнее
В Санкт-Петербурге эксперты обсудили, как ИИ меняет кино и анимацию
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Рождение империи» стартует лучше большинства аналогов
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
В Москве состоялась премьера триллера «Лес»
Подробнее
Компания «КиноЦех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси
Подробнее

Новости по теме

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрек скорую остановку пиратского кинопроката
Подробнее
«Атмосфера Кино» и АВК призвали кинотеатры отложить показ пиратского «Человека-паука»
Подробнее
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВК
Подробнее
Роман Исаев присоединился к команде медиагруппы «Красный квадрат»
Подробнее
АВК'PRO и Киностудия имени Горького объявили о начале стратегического партнерства
Подробнее