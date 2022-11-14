АВК'PRO и Кинотудия имени Горького объявили о начале стратегического партнерства

Первым совместным релизом тандема станет фильм «Елки-иголки»

Киностудия им. М. Горького начинает сотрудничество с подразделением Ассоциации владельцев кинотеатров по выпуску и продвижению фильмов АВК'PRO. Первый совместный релиз состоится 29 декабря. В эту дату в прокат выйдет новогодняя романтическая комедия ЕЛКИ-ИГОЛКИ, которая ранее анонсировалась под названием ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО. После этого на большие экраны выйдут подростковый фантастический триллер КУКОЛЬНИК и мистический триллер ДЕТЕКТОР. Даты этих релизов будут объявлены позднее.

«Мы рады объявить о начале долгосрочного сотрудничества с АВК'PRO. Это новый игрок на российском рынке, но с очень сильной профессиональной базой и возможностями кинотеатральных сетей ассоциации. Мы уверены, что сотрудничество будет плодотворным. Уже первый наш совместный релиз может стать настоящим новогодним хитом. Добрая и трогательная романтическая комедия с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым и другими звёздами точно не оставит равнодушными наших зрителей. Вместе с героями они отправятся на доставку новогодних желаний – в невероятные приключения на фоне праздничной Москвы», – рассказала генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

«АВК'PRO с воодушевлением и уверенностью в безусловном успехе начинает своё стратегическое сотрудничество с легендарной Киностудией им. М. Горького – это новая страница нашей биографии в текущих кардинально изменившихся реалиях российской киноиндустрии. Наш дуэт стартует яркой новогодней комедией – это ли не самый добрый знак будущих достижений?» – добавляет руководитель АВК'PRO, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Фильм ЕЛКИ-ИГОЛКИ снят командой Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссером выступил Александр Баршак. Главную роль играет Алина Алексеева. Также в фильме снялись Павел Прилучный, Оскар Кучера, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Владимир Гарцунов, Александр Обласов, Юлианна Караулова, Гарик Сукачев, а также семилетний Дмитрий Калихов. Главная героиня фильма Катя – ландшафтный дизайнер. 31 декабря мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, Катя соглашается встретить дядю своих соседей в Шереметьево. И с этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей ёлки, но одна ли?

Киностудия им. М. Горького – одна из старейших и крупнейших в России. Сегодня в рамках активного развития продюсерский центр студии выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории. На базе киностудии работают съемочные павильоны, комплекс костюма и реквизита, а также Школа кино и медиа для детей и подростков. Киностудия проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

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