На пленарной сессии «Мир в кадре. Россия и международные партнеры: новые возможности совместного производства и дистрибуции контента», состоявшейся в Москве накануне открытия Российского международного кинорынка, представители отечественной киноиндустрии и зарубежные партнеры обсудили перспективы международной дистрибуции, экономику копродукции, адаптацию контента и меры поддержки экспорта.

В дискуссии приняли участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, основатель и генеральный директор испанской компании CINEMARAN Андрес Фелипе Аревало Бетанкур, генеральный директор Airmita Culture Development и Attitude Film (Китай) Ду Лян, а также старший вице-президент Zee Entertainment Enterprises Ltd (Индия) Вишн Савруп Ядуванси.

По словам министра культуры, Российский международный кинорынок объединит более 60 представителей индустрии из 17 стран. За последние три года российские национальные стенды были организованы на 13 международных кинорынках, а в более чем 50 странах прошло около 120 фестивалей отечественного кино. Следующая задача — создать в России постоянную индустриальную площадку для работы с зарубежными байерами.

От продажи готового контента к совместному производству

Как рассказала Светлана Баланова, география международных продаж НМГ охватывает 100 стран, а их объем за год вырос более чем вдвое. БУРАТИНО и КРАСНЫЙ ШЕЛК проданы более чем в 50 стран, ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ — почти в 50. При этом растет спрос не только на готовые фильмы, но и на форматы, которые можно адаптировать под локальную аудиторию.

Одним из стратегических направлений холдинга остается копродукция. КРАСНЫЙ ШЕЛК стал первым фильмом, получившим национальный статус одновременно в России и Китае, а ЧЕРНЫЙ ШЕЛК — единственным проектом, которому в 2026 году разрешили совместное производство в КНР. Съемки завершены, идет постпроизводство. По просьбе китайских партнеров сиквел выйдет на местном рынке под более понятным аудитории названием — ОПЕРАЦИЯ «ЧЕРНЫЙ ШЕЛК». Опыт первого проекта выявил и особенности языковой адаптации: отдельные реплики на китайском не соответствовали нормам разговорной речи, поэтому проверять подобные нюансы необходимо еще на этапе сценария. Как подчеркнула Баланова, в копродукции адаптация становится частью производства, а не только последующей дистрибуции.

В 2027 году выйдет АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА — первый российско-сербский фильм после подписания соглашения о сотрудничестве в области кинематографии. НМГ также разрабатывает картину с Турцией и рассматривает возможность совместного производства сериала с Латинской Америкой. Баланова полушутливо заметила, что у холдинга уже есть подходящий для этого региона контент — сериалы телеканала «Домашний». При этом подход к продвижению собственных проектов должен отличаться от стратегии копродукции. «В кинематографе есть правило — снимай для своего зрителя, для своей страны. И если у тебя получится талантливый, яркий фильм, то он окажется востребован и за рубежом», — подчеркнула глава НМГ.

Маркетинг как условие успешного экспорта

Александр Жаров назвал одним из главных условий успешной копродукции взаимную заинтересованность партнеров в создании и монетизации продукта. Например, сотрудничество с зарубежными туристическими ведомствами позволяет холдингу компенсировать до 50% расходов на производство развлекательных телепрограмм за счет рибейтов, а партнерам — продвигать свои направления среди российских туристов. Аналогичный принцип применим и к кино: если зарубежный партнер обеспечивает половину бюджета картины, он заинтересован в эффективной рекламной кампании, широкой росписи и продолжительном прокате.

Сейчас холдинг завершает производство российско-индийского фильма В ПОГОНЕ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ, созданного в том числе по инициативе индийской стороны. На 2027 год запланирован запуск российско-китайской исторической картины о советских летчиках: после смены нескольких режиссеров работа над проектом вышла на новый этап, уже подготовлен режиссерский сценарий.

Главной проблемой экспорта Жаров назвал недостаточные инвестиции в маркетинг. Несмотря на широкую географию продаж, доходы от реализации прав пока несопоставимы с масштабами бизнеса крупнейших российских медиахолдингов. В качестве обратного примера он привел китайское кино: некоторые местные картины собирают дома десятки и сотни миллионов долларов, но в России показывают скромные результаты, поскольку зрители мало знакомы с китайскими актерами и режиссерами.

По мнению Жарова, необходимо продвигать не только отдельные фильмы, но и актеров, режиссеров и интеллектуальную собственность. При этом маркетинговые бюджеты на крупных зарубежных рынках начинаются от $5 млн (около 400 млн рублей). Одним из инструментов продвижения может стать сотрудничество с иностранными блогерами, однако вложения должны сопровождаться договоренностями о широте и продолжительности проката. «Мы производим замечательные фильмы. Наши коллеги производят замечательные фильмы. Мы вместе делаем кино, но нам нужен адекватный маркетинг наших звезд и нашего кино», — резюмировал глава «Газпром-Медиа Холдинга».

Необходимость пересмотра государственной поддержки

Федор Соснов также отметил необходимость дополнительных мер поддержки экспорта. При выборе приоритетных рынков исполнительный директор Фонда кино предложил учитывать четыре критерия: объем потенциальной аудитории, интерес к российской культуре, близость зрительских предпочтений и общность ценностей. Одним из наиболее привлекательных направлений он назвал Китай, где, по его оценке, ежегодно продается порядка миллиарда билетов — в полтора раза больше, чем в Северной Америке, и в десять раз больше, чем в России. При этом потенциал постсоветского пространства, Индии и Ближнего Востока пока реализован не полностью.

За последние пять лет масштабы российского кинопроизводства выросли настолько, что действующие механизмы поддержки международного продвижения требуют пересмотра. Новые инструменты должны облегчать выход на зарубежные рынки и повышать привлекательность отечественных проектов для иностранных байеров. Соснов напомнил, что еще несколько лет назад за экспортным потенциалом картин, претендовавших на поддержку Фонда кино, зачастую стояло стремление воспроизвести зарубежные образцы. Сегодня конкурентным преимуществом становится национальная специфика российского кино в сочетании с высоким качеством исполнения. Кроме того, он хотел бы видеть больше копродукционных проектов среди претендентов на финансирование фонда.

Испания и Латинская Америка: дистрибьюторов нужно привлекать на этапе производства

По мнению Андреса Фелипе Аревало Бетанкура, чья компания CINEMARAN работает в 19 странах Испании и Латинской Америки, высокое качество российских фильмов само по себе не гарантирует им коммерческого успеха за рубежом. Основные сложности связаны с недостаточной адаптацией проектов и ограниченным доступом к каналам дистрибуции.

На испаноязычных рынках доминирует продукция американских студий, поэтому независимым прокатчикам нужен контент, способный заинтересовать кинотеатры и стриминговые платформы. Бетанкур предложил привлекать зарубежных дистрибьюторов еще на этапе разработки сценария — это позволит заранее определить его позиционирование и стратегию продвижения. Пока до испаноязычной аудитории из России доходят преимущественно семейные и детские картины, а также хорроры, однако их присутствие на этих рынках не соответствует количеству и качеству отечественного контента.

Китай: копродукция и экспорт профессиональных компетенций

Ду Лян обратил внимание на востребованность в Китае российских кинематографистов. Несмотря на масштабы собственного производства, китайская индустрия нуждается в талантливых режиссерах, сценаристах, операторах и композиторах. После выхода ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в Китае появилось как минимум две местные картины, авторы которых вдохновлялись российским проектом. Переговоры о привлечении отечественной съемочной команды к одному из китайских фильмов не удалось реализовать из-за пандемии.

Официальный статус копродукции дает и экономические преимущества: по словам Ду Ляна, совместный проект может претендовать на 38% кинотеатральных сборов в Китае наравне с местными картинами, а получение национального статуса в двух странах расширяет возможности международной дистрибуции. Сейчас у самого спикера на рассмотрении находится не менее десяти сценариев российско-китайских проектов.

Вместе с тем успех отечественных сказок в России не гарантирует аналогичных результатов в Китае, где есть собственное сказочное наследие и развитое местное производство. Среди наиболее узнаваемых российских проектов спикер выделил «Фиксиков», ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34, сохраняющие популярность спустя годы после выхода.

Индия: разные форматы для разных каналов дистрибуции

Вишн Савруп Ядуванси рассказал, что запросы Zee Entertainment Enterprises Ltd на иностранный контент различаются в зависимости от канала дистрибуции. Холдинг располагает 40 линейными телеканалами на 12–13 языках Индии, OTT-платформой ZEE5 и развивает присутствие на YouTube.

Потребности традиционного телевидения в драматическом контенте компания закрывает преимущественно собственным производством, поэтому здесь интересны прежде всего адаптации развлекательных форматов — реалити-шоу, кулинарных и танцевальных программ. ZEE5, напротив, заинтересована в локализации готового контента и совместном производстве. Для знакомства аудитории с иностранной продукцией на платформе создан специальный раздел с фильмами и сериалами из России, Китая и Южной Кореи. Следующим этапом сотрудничества Ядуванси назвал копродукцию. Среди перспективных для индийского OTT-рынка жанров он выделил историческую драму, отметив успешные примеры российских проектов. Одним из наиболее узнаваемых отечественных сериалов в Индии остается «Маша и Медведь».

Новые форматы и альтернативные каналы дистрибуции

Светлана Баланова также рассказала об опыте НМГ в производстве микродрам — вертикальных сериалов с эпизодами продолжительностью от одной до полутора минут. Холдинг запустил собственную платформу, адаптировал для нее готовые проекты и приступил к созданию оригинального контента. Площадка позволяет отслеживать реакцию зрителей буквально посекундно: по словам Балановой, собственные сериалы уже показывают более высокие результаты, чем закупные. На Российском международном кинорынке НМГ представит отдельный лайнап микродрам. Кроме того, в производстве находится первый проект в этом формате, полностью создаваемый с помощью искусственного интеллекта.

Александр Жаров, в свою очередь, сдержанно оценил перспективы международной экспансии российских платформ: доля зарубежных пользователей Rutube не превышает 7%, а основными территориями присутствия остаются Казахстан, Узбекистан, Германия и США. Дальнейшее расширение потребует вложений в маркетинг и инфраструктуру доставки контента, однако в ближайшие два года это направление не входит в число приоритетов холдинга.

Экспорт как самостоятельное направление бизнеса

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для расширения международного присутствия российского кино уже недостаточно наращивать объемы производства и повышать качество контента. Индустрии необходимо развивать полноценную систему зарубежной дистрибуции, учитывающую специфику отдельных рынков, привлекать партнеров еще на этапе разработки проектов и инвестировать в продвижение.

При этом универсальной стратегии экспорта нет: для Испании и Латинской Америки важна работа с локальными дистрибьюторами, для Китая — официальный статус копродукции, для Индии — адаптация контента под разные каналы показа. Отдельной задачей остается пересмотр государственной поддержки международного маркетинга российских фильмов.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

27.11.2026 Автор: Вероника Cкурихина