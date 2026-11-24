Субсидии Минкультуры и Фонду кино сократятся, финансирование ИРИ немного вырастет

24 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Согласно приложению к бюджету, субсидии Министерства культуры на поддержку кинематографии в 2027 году составят 4,262 млрд рублей (4,312 млрд в 2026-м). В 2028 и 2029 годах их размер сократится до 4,192 млрд рублей ежегодно.

Помимо этого, по 460 млн рублей в 2027–2029 годах вновь планируется выделять на поддержку производства национальных фильмов, направленных «на укрепление духовно-нравственных ценностей, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Бюджет Фонда кино уменьшится с 10,4 млрд рублей в 2026 году до 9,686 млрд в 2027-м. Такая же сумма предусмотрена на 2028 и 2029 годы. Кроме того, отдельно запланирована субсидия фонду на создание условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек: 1,088 млрд рублей в 2027 году, 804,45 млн в 2028-м и 832,35 млн в 2029-м.

Субсидия Институту развития интернета (АНО «ИРИ») в 2027 году составит 26,001 млрд рублей. В 2028-м на поддержку проектов предусмотрено 25,122 млрд, в 2029-м – 25,996 млрд. Напомним, что в первоначально утверждённом бюджете на 2026 год господдержка ИРИ составила 25,928 млрд рублей.

Также в бюджете предусмотрена субсидия Российскому фонду культуры на проведение Евразийской кинопремии – по 280 млн рублей ежегодно. Компания РОСКИНО, в свою очередь, вновь удостоится субсидии в целях продвижения национальных фильмов за рубежом – по 150 млн рублей в год. Кроме того, Союз кинематографистов России получит по 260,4 млн рублей ежегодно на осуществление уставной деятельности.

На реализацию программы «Пушкинская карта» в 2026 году было предусмотрено 11,017 млрд рублей. В 2027 году субсидия Банку ВТБ на эти цели составит 15,283 млрд рублей, в 2028-м – 20,763 млрд, а в 2029-м достигнет 32,3 млрд рублей. Таким образом, за три года финансирование программы увеличится более чем вдвое относительно уровня 2026 года.

Фото: официальный сайт Госдумы РФ