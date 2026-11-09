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Госдума планирует к марту ввести меры по защите авторских прав в сфере ИИ

Автор: БК

9 ноября 2026

Об этом заявил Павел Крашенинников

Председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников заявил, что российское законодательство должно предусматривать регулирование вопросов защиты авторских прав при использовании искусственного интеллекта с 1 марта 2027 года.

По словам главы комитета, в противном случае остаются неурегулированными некоторые вопросы.

«Нам пределы надо поставить. Допустим, если искусственный интеллект "слопал" вашу статью, то должен ли он как-то взаимодействовать или не должен? Или он просто слопал и выдал ее в каком-то другом виде? Вот эти моменты нужно отрегулировать. Если где-то он совершенно случайно используют какие-то призывы там нехорошие и так далее. Вот на это все должно общее законодательство работать», – пояснил Крашенинников.

Напомним, что ранее российские власти создали собственную правовую базу для ИИ – 1 сентября в силу вступил закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта», а отдельные его обязанности начнут действовать только с 1 марта 2027 года. 

Фото: Magnific

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