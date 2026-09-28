Wink и «Узбектелеком» будут сотрудничать в области ИИ

Нейросети планируется использовать для улучшения пользовательского опыта

23 сентября онлайн-кинотеатр Wink и АК «Узбектелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития медиаплатформ и применения технологий искусственного интеллекта.

Компании намерены обмениваться опытом и изучать ИИ-решения, используемые обеими сторонами, для улучшения пользовательского опыта и оптимизации управления медиаплатформами.

Стоит отметить, что Wink уже применяет нейросети для нового поколения рекомендательных систем, а также для автоматического наполнения карточек фильмов и сериалов.

Фото: пресс-служба Wink