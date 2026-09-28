Wink и «Узбектелеком» будут сотрудничать в области ИИ
Автор: БК
28 сентября 2026
Нейросети планируется использовать для улучшения пользовательского опыта
23 сентября онлайн-кинотеатр Wink и АК «Узбектелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития медиаплатформ и применения технологий искусственного интеллекта.
Компании намерены обмениваться опытом и изучать ИИ-решения, используемые обеими сторонами, для улучшения пользовательского опыта и оптимизации управления медиаплатформами.
Стоит отметить, что Wink уже применяет нейросети для нового поколения рекомендательных систем, а также для автоматического наполнения карточек фильмов и сериалов.
Фото: пресс-служба Wink
Самое читаемое
СТС отметил тридцатилетие и рассказал о новом сезонеПодробнее
ИРИ представил проекты нового сезона 2026-2027 годовПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24-27 сентябряПодробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютовПодробнее
Касса России: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокатПодробнее
«НРА: Новый сезон»: телеканалы ставят на франшизы, большие шоу и контент для нескольких экрановПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 сентября 2026 годаПодробнее
В Москве состоялась премьера танцевальной драмы «Искусство падения»Подробнее
Минкультуры увеличило число исков к кинопроизводителямПодробнее
Предпродажи уикенда: «Девятая планета» приблизилась к «Кракену»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Девятая планета» вырвалась в лидерыПодробнее
Касса четверга: «Девятая планета» возглавила чартПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 сентябряПодробнее
На Форуме объединенных культур обсудили конкуренцию, пиратство и будущее кинопрокатаПодробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотраПодробнее
Стали известны победители Санкт-Петербургского питчинга дебютантовПодробнее
Официальная касса России: cумеречное времяПодробнее
Paramount и власти штатов договорились по иску о покупке Warner Bros. DiscoveryПодробнее
Форум объединенных культур: как российский прокат ищет новые горячие сезоныПодробнее
Владелец Nielsen и GfK продал свои активы в РоссииПодробнее
Новости по теме
Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентябряПодробнее
ИИ-фильмы Алекса Пройаса и Роджера Эвери выйдут в широкий американский прокатПодробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и 6 месяцев 2026 годаПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августаПодробнее