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Wink и «Узбектелеком» будут сотрудничать в области ИИ

Автор: БК

28 сентября 2026

Нейросети планируется использовать для улучшения пользовательского опыта

23 сентября онлайн-кинотеатр Wink и АК «Узбектелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития медиаплатформ и применения технологий искусственного интеллекта.

Компании намерены обмениваться опытом и изучать ИИ-решения, используемые обеими сторонами, для улучшения пользовательского опыта и оптимизации управления медиаплатформами.

Стоит отметить, что Wink уже применяет нейросети для нового поколения рекомендательных систем, а также для автоматического наполнения карточек фильмов и сериалов.

Фото: пресс-служба Wink

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