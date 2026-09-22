Обзор новинок проката на уикенде 24-27 сентября

Главным предложением уикенда обещает стать фантастический экшн ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). В активе проекта ставка на востребованных артистов Юру Борисова и Ирину Старшенбаум, заблаговременная и мощная маркетинговая кампания, широкая стартовая роспись и перспективы длинного проката. На другой чаше весов – отсутствие впечатляющих достижений жанра в современной отечественной истории кинопроката. Все же российский сай-фай за пределами праздничных дат чаще показывал довольно средние результаты. Даже ВТОРЖЕНИЕ с тем же Борисовым в свое время со скрипом прошло в новогоднем прокате, в числе других примеров здесь АВАНПОСТ (87,3 млн и 324 тысяч зрителей) и КОМА (79,6 млн и 300 тысяч зрителей). Впрочем, новинка выходит в достаточно комфортном окружении, так что можно рассчитывать, что в стартовый уикенд лента устремится к уровню сборов картин МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (134,5 млн и 431 тысяч рублей), МАЙОР ГРОМ: ИГРА (161,5 млн и 399 тысяч рублей) и КРАКЕН (169,2 млн и 384 тысяч зрителей)

За внимание заметной части молодежной аудитории на уикенде поборется survival-триллер ВЫШКА 2 (CRP). В пользу продолжения работает бренд, но шансов у сиквела стать «сарафанным» хитом по аналогии с оригиналом все же немного. Зрителей ждут новые герои и новые локация, то есть связь между фильмами номинальна, а сам концепт смотрится уже не так свежо. Впрочем, если сиквел и уступит оригиналу в количестве посмотревших, благодаря возросшей цене билета их итоговые сборы могут оказаться схожими. Если первая часть, напомним, начинала прокат с 27,3 млн рублей и 85 тысяч зрителей, то сиквел претендует на приближение к дебютным показателям экшна КРУШЕНИЕ (66,9 млн и 190 тысяч зрителей).

Историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI) представляется основным выбором на уикенде для регионального, возрастного и патриотично настроенного зрителя. Подобную аудиторию требуется привлекать в зрительные залы рекламой, но ее масштабы, кажется, были не самыми впечатляющими в сравнении с промокампаниями аналогов прошлых лет. Впрочем, как показали сборы недавней ОХОТЫ НА ИМПЕРАТОРА (22,1 млн и 46,9 тысячи зрителей), даже поддержка Первого канала, имеющаяся и в данном случае, не всегда гарантирует проекту повышенное внимание со стороны целевой аудитории.

Анимация КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА (AK) будет работать на самого юного зрителя, то есть на сравнительно узкий зрительский сегмент. К тому же из числа семейных холдоверов продолжат привлекать аудиторию КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ и ХИТРЫЙ КОЙОТ, поэтому ближайшим аналогом здесь видится не самый кассовый анимационный релиз 2022 года ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (20,4 млн и 84,5 тысячи зрителей).

В числе перевыпусков – аниме АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ (RWV) и документальный проект ТВИГГИ (RUR).

Также в прокат выйдут триллер ФЛОРИСТ (PRD), семейные приключения НА ДЕРЕВНЮ К ДЕДУШКЕ. СУПЕРМИССИЯ (KNLG), хоррор ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (WP) и мелодрама ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ БРИТЬСЯ (VRT).

В пиратском сегменте будут работать релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

22.09.2026 Автор: Никита Никитин