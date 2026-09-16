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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Как Иван в сказку попал» опережает «Горыныча»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейное фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP) и боевики КУРЬЕР (AK) и НАТИСК (VLG).

Сказочный проект КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ предварительно освоил 24,028 млн рублей. Новинка немного уступила ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн) и заметно проиграла СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ (45 млн рублей, стартовые сборы – 671,5 млн). В то же время оригинальная сказка опередила множество других референсов, включая ленты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн), ГОРЫНЫЧ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (10,1 млн рублей, стартовые сборы – 245,7 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 45,012
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 25,392
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 24,028
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 16,164
ГОРЫНЫЧ 15,899
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 10,092
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344

Из двух остросюжетных релизов вперед вырвался КУРЬЕР с результатом в 278,2 тысячи рублей. Новинка уступила экшну МАНКИМЭН (305,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но опередила ряд аналогов: НОРМАЛ (256,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), СЫГРАТЬ В ЯЩИК (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,3 млн), УБОЙНАЯ СУББОТА (155,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), АГЕНТ НА УИКЕНД (141,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).

В свою очередь, боевик с Адриа Архоной НАТИСК предварительно освоил 78,1 тысячи рублей. Цифры оказались слабее показателей картин БЕГУЩАЯ (234,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,3 млн) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но выше предпродаж лент МОТОР СИТИ (75,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тысяч рублей)
МАНКИМЭН 305,4
КУРЬЕР 278,2
НОРМАЛ 256,7
БЕГУЩАЯ 234,2
СЫГРАТЬ В ЯЩИК 227,8
УБОЙНАЯ СУББОТА 155,3
НЕМАЯ ЯРОСТЬ 146,9
АГЕНТ НА УИКЕНД 141,1
РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9
НАТИСК 78,1
МОТОР СИТИ 75,9
ВЫЖИВШАЯ 59,8

Фото: кадр из фильма КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

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16.09.2026 Автор: Никита Никитин

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