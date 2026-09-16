Предпродажи уикенда: «Как Иван в сказку попал» опережает «Горыныча»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейное фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP) и боевики КУРЬЕР (AK) и НАТИСК (VLG).
Сказочный проект КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ предварительно освоил 24,028 млн рублей. Новинка немного уступила ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн) и заметно проиграла СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ (45 млн рублей, стартовые сборы – 671,5 млн). В то же время оригинальная сказка опередила множество других референсов, включая ленты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн), ГОРЫНЫЧ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (10,1 млн рублей, стартовые сборы – 245,7 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|45,012
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|25,392
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|24,028
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|16,164
|ГОРЫНЫЧ
|15,899
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|15,888
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|10,092
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
Из двух остросюжетных релизов вперед вырвался КУРЬЕР с результатом в 278,2 тысячи рублей. Новинка уступила экшну МАНКИМЭН (305,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но опередила ряд аналогов: НОРМАЛ (256,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), СЫГРАТЬ В ЯЩИК (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,3 млн), УБОЙНАЯ СУББОТА (155,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), АГЕНТ НА УИКЕНД (141,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).
В свою очередь, боевик с Адриа Архоной НАТИСК предварительно освоил 78,1 тысячи рублей. Цифры оказались слабее показателей картин БЕГУЩАЯ (234,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,3 млн) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но выше предпродаж лент МОТОР СИТИ (75,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАНКИМЭН
|305,4
|КУРЬЕР
|278,2
|НОРМАЛ
|256,7
|БЕГУЩАЯ
|234,2
|СЫГРАТЬ В ЯЩИК
|227,8
|УБОЙНАЯ СУББОТА
|155,3
|НЕМАЯ ЯРОСТЬ
|146,9
|АГЕНТ НА УИКЕНД
|141,1
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|117,9
|НАТИСК
|78,1
|МОТОР СИТИ
|75,9
|ВЫЖИВШАЯ
|59,8
Фото: кадр из фильма КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
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16.09.2026 Автор: Никита Никитин