Предпродажи уикенда: «Как Иван в сказку попал» опережает «Горыныча»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейное фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP) и боевики КУРЬЕР (AK) и НАТИСК (VLG).

Сказочный проект КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ предварительно освоил 24,028 млн рублей. Новинка немного уступила ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн) и заметно проиграла СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ (45 млн рублей, стартовые сборы – 671,5 млн). В то же время оригинальная сказка опередила множество других референсов, включая ленты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн), ГОРЫНЫЧ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (10,1 млн рублей, стартовые сборы – 245,7 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 45,012 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 25,392 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 24,028 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 16,164 ГОРЫНЫЧ 15,899 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 10,092 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344

Из двух остросюжетных релизов вперед вырвался КУРЬЕР с результатом в 278,2 тысячи рублей. Новинка уступила экшну МАНКИМЭН (305,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но опередила ряд аналогов: НОРМАЛ (256,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), СЫГРАТЬ В ЯЩИК (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,3 млн), УБОЙНАЯ СУББОТА (155,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), АГЕНТ НА УИКЕНД (141,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).

В свою очередь, боевик с Адриа Архоной НАТИСК предварительно освоил 78,1 тысячи рублей. Цифры оказались слабее показателей картин БЕГУЩАЯ (234,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,3 млн) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), но выше предпродаж лент МОТОР СИТИ (75,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тысяч рублей) МАНКИМЭН 305,4 КУРЬЕР 278,2 НОРМАЛ 256,7 БЕГУЩАЯ 234,2 СЫГРАТЬ В ЯЩИК 227,8 УБОЙНАЯ СУББОТА 155,3 НЕМАЯ ЯРОСТЬ 146,9 АГЕНТ НА УИКЕНД 141,1 РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9 НАТИСК 78,1 МОТОР СИТИ 75,9 ВЫЖИВШАЯ 59,8

Фото: кадр из фильма КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

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16.09.2026 Автор: Никита Никитин