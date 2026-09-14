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Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек

Автор: БК

14 сентября 2026

Актриса также написала сценарий грядущей картины

Сальма Хайек дебютирует в режиссуре – актриса поставит романтическое приключение АРЕНА (Arena).

Главные роли в картине исполнят Юра Борисов и Кара Делевинь.

Отмечается, что фильм рассказывает о запретной любви и целительной силе любви и желания. Съемки уже проходят в Мексике, в штатах Кинтана-Роо и Веракрус.

Сама Хайек, которая также выступила автором сценария, описывает АРЕНУ как «интимное путешествие, посвященное познанию другого человека и способности испытывать сильное удовольствие от простых вещей, которые мы часто воспринимаем как должное».

Фото: кадр из фильма АНОРА

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