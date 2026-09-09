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Стала известна дата выхода сериала «Повесть о двух городах» на стриминге viju

Автор: БК

9 сентября 2026

Проект с Китом Харингтоном появится на платформе с 14 сентября

Стриминг viju назвал дату выхода мини-сериала «Повесть о двух городах» с Китом Харингтоном – он появится на платформе 14 сентября. В октябре проект также дебютирует на телеканале viju+ Serial.

Действие экранизации одноименной книги Чарльза Диккенса разворачивается в Лондоне 1782 года. Отношения между Британией и Францией накалены до предела. Люси Манетт (Миррен Мак) получает неожиданное известие: ее отец, которого почти двадцать лет считали умершим, возможно, жив. Посланник, который принес это известие, – французский эмигрант Чарльз Дарней (Франсуа Сивиль) – арестован и обвинен в госизмене. Чтобы спасти его, Люси обращается к блестящему, но сгорающему от душевного надлома молодому адвокату Сидни Картону (Кит Харингтон).

Отмечается, что звезда «Игры престолов» также выступила исполнительным продюсером проекта, который во многом стал для него личным. Режиссерское кресло разделили Ричард Кларк («Чужестранка», «Версаль») и Хун Хау («Батист»).

Фото: кадр из сериала «Повесть о двух городах»

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