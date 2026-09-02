Предпродажи уикенда: «Тони» вырвался вперед всех новинок

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO), семейный проект МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK), байопик ТОНИ (AOF/ AMDT) и триллеры БЕГУЩАЯ (VLG) и СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD).

Активность аудитории мегаполисов вывела в лидеры по предпродажам биографическую трагикомедию ТОНИ - 1,6 млн рублей. Новинка превзошла сильный аналог МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,3 млн), а также оставила далеко позади ленты КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТОНИ 1,864 МАДАМ КЛИКО 1,618 КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 0,318 ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 0,259

Триллер БЕГУЩАЯ предварительно освоил 231,5 тысячи рублей. Это уступает предпродажам картины ЗАПАДНЯ (355 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), но превосходит показатели жанровых аналогов МИЗАНТРОП (112,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и ДИСПЕТЧЕР (103 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЗАПАДНЯ 335,0 БЕГУЩАЯ 231,5 МИЗАНТРОП 112,1 ДИСПЕТЧЕР 103,0

Экшн с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном СЫГРАТЬ В ЯЩИК предварительно освоил 226 тысяч рублей. Новинка уступила другим релизам компании «Парадиз» ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и НОРМАЛ (256,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), но в то же время превзошла такие остросюжетные проекты, как ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 424,6 НОРМАЛ 256,7 СЫГРАТЬ В ЯЩИК 226,0 ВАЛЬДО 169,1 РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9

Результат семейных приключений МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 составил 202,2 тысяч рублей. Новинка уступила не только первой части собственной франшизы (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), но и проиграла ленте МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1 ​​​​​​ МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 505,6 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 202,1

Комедия НЕ ПО-ДЕТСКИ предварительно собрала 156,7 тысячи рублей. Новинка обошла картину ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн), но уступила проектам ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,9 НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ 251,3 НЕ ПО-ДЕТСКИ 156,7 ЮРА ДВОРНИК 113,4

Фото: кадр из фильма ТОНИ

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02.09.2026 Автор: Никита Никитин