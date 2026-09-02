Предпродажи уикенда: «Тони» вырвался вперед всех новинок
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO), семейный проект МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK), байопик ТОНИ (AOF/ AMDT) и триллеры БЕГУЩАЯ (VLG) и СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD).
Активность аудитории мегаполисов вывела в лидеры по предпродажам биографическую трагикомедию ТОНИ - 1,6 млн рублей. Новинка превзошла сильный аналог МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,3 млн), а также оставила далеко позади ленты КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн)
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ТОНИ
|1,864
|МАДАМ КЛИКО
|1,618
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА
|0,318
|ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА
|0,259
Триллер БЕГУЩАЯ предварительно освоил 231,5 тысячи рублей. Это уступает предпродажам картины ЗАПАДНЯ (355 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), но превосходит показатели жанровых аналогов МИЗАНТРОП (112,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и ДИСПЕТЧЕР (103 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,7 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ЗАПАДНЯ
|335,0
|БЕГУЩАЯ
|231,5
|МИЗАНТРОП
|112,1
|ДИСПЕТЧЕР
|103,0
Экшн с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном СЫГРАТЬ В ЯЩИК предварительно освоил 226 тысяч рублей. Новинка уступила другим релизам компании «Парадиз» ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и НОРМАЛ (256,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), но в то же время превзошла такие остросюжетные проекты, как ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|424,6
|НОРМАЛ
|256,7
|СЫГРАТЬ В ЯЩИК
|226,0
|ВАЛЬДО
|169,1
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|117,9
Результат семейных приключений МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 составил 202,2 тысяч рублей. Новинка уступила не только первой части собственной франшизы (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), но и проиграла ленте МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн)
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Фильм
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Уровень предпродаж
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|544,1
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|505,6
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
|202,1
Комедия НЕ ПО-ДЕТСКИ предварительно собрала 156,7 тысячи рублей. Новинка обошла картину ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн), но уступила проектам ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 45,5 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,7 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,9
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|251,3
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|156,7
|ЮРА ДВОРНИК
|113,4
Фото: кадр из фильма ТОНИ
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02.09.2026 Автор: Никита Никитин