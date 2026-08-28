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Петр Буслов готовит приквел «Бумера»

Автор: БК

28 августа 2026

Постановщик отказался раскрывать детали проекта

Культовая криминальная драма 2003 года может получить предысторию – режиссер Петр Буслов рассказал в интервью «Ведомостям», что работает над приквелом БУМЕРА.

Постановщик отказался раскрывать детали проекта. «Знаете, кстати, что будет БУМЕР. НАЧАЛО? Только Члиянцу не говорите. И о подробностях не спрашивайте – все равно не расскажу», – заявил он.

Главные роли в оригинальной ленте исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко, а продюсерами выступили Сергей Сельянов и Сергей Члиянц.

В ближайших планах Буслова – полнометражный проект БАНДА. Фильм расскажет о том, что «бывает, когда порядочные люди живут в беспорядочное время». Актер на главную роль уже утвержден, но его имя пока держится в секрете. Продюсером картины также станет Сергей Сельянов.

Фото: кадр из фильма БУМЕР

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