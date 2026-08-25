Зампред комитета по культуре Госдумы призвала МВД проверить пиратский прокат

Елена Драпеко считает, что речь идет о незаконном предпринимательстве

Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко резко высказалась в эфире НСН против пиратских релизов в отечественном прокате, предложив передать данные о теневых показах зарубежных новинок силовикам.

«Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. МВД должно отследить эту ситуацию. Министерство культуры через свои подведомственные организации может контролировать происходящее. Они не передают данные в ЕАИС, потому что фильм прокатывается незаконно. Эту информацию вполне можно направить силовикам», – сказала она.

При этом Драпеко призналась, что сама в кинотеатры не ходит, потому что ей «некогда».

Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ