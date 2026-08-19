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ИИ-фильмы Алекса Пройаса и Роджера Эвери выйдут в широкий американский прокат

Автор: Илья Кувшинов

19 августа 2026

Релиз обоих проектов намечен на 2027 год

Следующий год может стать знаковым для полнометражного кино, созданного при помощи искусственного интеллекта: Ex Machina Studios заключила эксклюзивное соглашение с Mayfair Media Group о кинотеатральном прокате сразу двух проектов, сделанных с использованием нейросетей.

Экранизация поэмы Джона Мильтона ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ (Paradise Lost) от соавтора КРИМИНАЛЬНОГО ЧТИВА и режиссера ПРАВИЛ СЕКСА Роджера Эвери выйдет на экраны в марте 2027 года. Продюсеры называют будущую картину «величайшей героической сагой, основанной на вере».

Премьера РАЯ (Heaven) от режиссера ВОРОНА и Я – РОБОТ Алекса Пройаса, в свою очередь, намечена на лето 2027 года. Мрачная сатирическая история, выдержанная в духе БРАЗИЛИИ Терри Гиллиама, расскажет о разочаровавшемся в жизни бюрократе, который решает загрузить свое сознание в идеальный цифровой мир. Для Пройаса эта картина станет первой режиссерской работой за десять лет.

Оба фильма планируется выпустить в США более чем на 1500 экранах. Помимо сети Galaxy Theatres, к прокату присоединятся и другие кинотеатральные сети, заинтересовавшиеся представленными материалами.

Фото: соцсети Роджера Эвери

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