Касса четверга: пиратские релизы снова на вершине
Лучшей новинкой стали «Приключения мамонтенка»
Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с новым фильмом Зака Креггера ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 16,7 млн рублей.
Лучшая новинка недели – мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) – расположилась на пятой строчке с результатом в 6 млн рублей. К концу недели отечественная лента может освоить 70 млн.
Строчкой ниже оказалась сказка ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI), сумевшая положить в свою копилку 4,9 млн рублей. По итогу недели семейная лента со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской может заработать 45 млн.
Девятое место с результатом в 1,8 млн рублей занял зарубежный хоррор АРАХНИД (CP). Это может превратиться в 9 млн по итогу уикенда.
Замкнула десятку драма ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (CAO). Картина освоила 0,4 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 3 млн.
Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Предварительные сборы за четверг 01.10.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 01.10.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 01.10.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Resident Evil
|-
|2
|-(1)
|16 748 053$200 431
|-
|130 983 413$1 551 936
|-
|2
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|2
|-(1428)
|11 600 000$138 822
|-37,3%
|185 800 000$2 201 422
|80 000 000 $957 396
|3
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|2
|-(940)
|9 283 941$111 105
|-36,8%
|137 499 136$1 629 137
|56 000 000 $670 177
|4
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|3
|-(522)
|6 095 919$72 953
|-45,3%
|340 120 128$4 040 871
|36 000 000 $430 828
|5
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|1
|-(1197)
|6 063 607$72 566
|-
|6 952 643$83 205
|70 000 000 $837 721
|6
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|1
|-(2019)
|4 927 296$58 967
|-
|4 927 296$58 967
|45 000 000 $538 535
|7
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|2
|-(1791)
|3 000 832$35 912
|-23,5%
|50 961 212$603 806
|24 000 000 $287 219
|8
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|3
|-(816)
|2 500 000$29 919
|-52,8%
|294 800 000$3 502 436
|43 000 000 $514 600
|9
|АРАХНИД
Crawlers
|CP
|1
|-(532)
|1 800 000$21 541
|-
|1 800 000$21 541
|9 000 000 $107 707
|10
|ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ
|CAO
|1
|-(215)
|382 422$4 577
|-
|382 422$4 577
|3 000 000 $35 902
|11
|ДОННИ ДАРКО. ПЕРЕВЫПУСК
Donnie Darko
|INK
|1
|-(45)
|273 150$3 269
|-
|1 557 516$18 639
|-
|12
|КУРЬЕР
Runner
|AK
|3
|-(177)
|265 816$3 181
|-81,4%
|49 232 837$584 921
|-
|13
|СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ
Armani and the Birth of Italian Fashion
|PNR
|1
|-(29)
|263 879$3 158
|-
|2 763 642$33 074
|-
|14
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|AK
|4
|-(55)
|256 915$3 075
|-29,7%
|54 931 463$642 774
|-
|15
|КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА
|AK
|2
|-(1058)
|251 457$3 009
|-24,8%
|5 637 594$66 796
|-
|16
|БЕЗ ОГЛЯДКИ
|LEO
|1
|-(105)
|240 421$2 877
|-
|449 131$5 375
|-
|17
|ТОНИ
Tony
|AMDT / AOF
|5
|-(17)
|236 476$2 830
|-21,5%
|39 210 364$450 694
|-
|18
|ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН
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|-(15)
|227 949$2 728
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|9 025 530$107 230
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|19
|ДЕМОН СКОРОСТИ
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|CIPA
|1
|-(87)
|224 635$2 688
|-
|327 585$3 920
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