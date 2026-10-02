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Касса четверга: пиратские релизы снова на вершине

Автор: БК
2 октября 2026

Лучшей новинкой стали «Приключения мамонтенка»

Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с новым фильмом Зака Креггера ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 16,7 млн рублей.

Лучшая новинка недели – мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) – расположилась на пятой строчке с результатом в 6 млн рублей. К концу недели отечественная лента может освоить 70 млн.

Строчкой ниже оказалась сказка ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI), сумевшая положить в свою копилку 4,9 млн рублей. По итогу недели семейная лента со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской может заработать 45 млн.

Девятое место с результатом в 1,8 млн рублей занял зарубежный хоррор АРАХНИД (CP). Это может превратиться в 9 млн по итогу уикенда.

Замкнула десятку драма ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (CAO). Картина освоила 0,4 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 3 млн.

Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА

Предварительные сборы за четверг 01.10.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 01.10.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 01.10.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Resident Evil		 - 2 -(1) 16 748 053$200 431 - 130 983 413$1 551 936 -
2 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
 CP 2 -(1428) 11 600 000$138 822 -37,3% 185 800 000$2 201 422 80 000 000 $957 396
3 ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint		 CAO 2 -(940) 9 283 941$111 105 -36,8% 137 499 136$1 629 137 56 000 000 $670 177
4 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight		 KAP 3 -(522) 6 095 919$72 953 -45,3% 340 120 128$4 040 871 36 000 000 $430 828
5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
 NMG 1 -(1197) 6 063 607$72 566 - 6 952 643$83 205 70 000 000 $837 721
6 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
 NKI 1 -(2019) 4 927 296$58 967 - 4 927 296$58 967 45 000 000 $538 535
7 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
 NKI 2 -(1791) 3 000 832$35 912 -23,5% 50 961 212$603 806 24 000 000 $287 219
8 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
 CP 3 -(816) 2 500 000$29 919 -52,8% 294 800 000$3 502 436 43 000 000 $514 600
9 АРАХНИД
Crawlers		 CP 1 -(532) 1 800 000$21 541 - 1 800 000$21 541 9 000 000 $107 707
10 ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ
 CAO 1 -(215) 382 422$4 577 - 382 422$4 577 3 000 000 $35 902
11 ДОННИ ДАРКО. ПЕРЕВЫПУСК
Donnie Darko		 INK 1 -(45) 273 150$3 269 - 1 557 516$18 639 -
12 КУРЬЕР
Runner		 AK 3 -(177) 265 816$3 181 -81,4% 49 232 837$584 921 -
13 СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ
Armani and the Birth of Italian Fashion		 PNR 1 -(29) 263 879$3 158 - 2 763 642$33 074 -
14 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
 AK 4 -(55) 256 915$3 075 -29,7% 54 931 463$642 774 -
15 КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА
 AK 2 -(1058) 251 457$3 009 -24,8% 5 637 594$66 796 -
16 БЕЗ ОГЛЯДКИ
 LEO 1 -(105) 240 421$2 877 - 449 131$5 375 -
17 ТОНИ
Tony		 AMDT / AOF 5 -(17) 236 476$2 830 -21,5% 39 210 364$450 694 -
18 ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН
 SMKT 3 -(15) 227 949$2 728 -45,9% 9 025 530$107 230 -
19 ДЕМОН СКОРОСТИ
Speed Demon		 CIPA 1 -(87) 224 635$2 688 - 327 585$3 920 -
ИТОГО ТОП-19:
64 642 768 $773 609
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.56 руб.

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АРАХНИД / Crawlers (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
БЕЗ ОГЛЯДКИ (LEO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕМОН СКОРОСТИ / Speed Demon (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДОННИ ДАРКО. ПЕРЕВЫПУСК / Donnie Darko (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ / Armani and the Birth of Italian Fashion (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 01.10–04.10
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 75 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИС… 70 000 000
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 60 000 000
ВЫШКА 2 52 000 000
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 45 000 000
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 38 000 000
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И… 15 000 000