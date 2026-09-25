Касса четверга: «Девятая планета» возглавила чарт
Серебро досталось «Вышке»
Лидером чарта за четверг стал фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP), заработавший 18,5 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум может претендовать на 110 млн по итогу уикенда.
Серебро чарта взял триллер ВЫШКА 2 (CAO). Зарубежный проект освоил 14,7 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 70 млн.
На шестом месте оказалась историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI), сумевшая положить в свою копилку 3,9 млн рублей. По итогу недели зарубежная лента может рассчитывать на 27 млн.
Девятую строчку с результатом в 0,7 млн рублей занял хоррор ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (WP). Это может превратиться в 4 млн по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
Предварительные сборы за четверг 24.09.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 24.09.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 24.09.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|1
|-(1596)
|18 500 000$219 194
|-
|18 900 000$223 934
|110 000 000 $1 303 318
|2
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|1
|-(1042)
|14 681 431$173 951
|-
|15 507 421$183 737
|70 000 000 $829 384
|3
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|2
|-(715)
|11 142 019$132 014
|-72,5%
|240 940 512$2 862 546
|70 000 000 $829 384
|4
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day
|-
|6
|-(1)
|9 881 888$117 084
|-35,9%
|2 152 946 305$25 290 101
|-
|5
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|2
|-(1222)
|5 300 000$62 796
|-57,6%
|192 100 000$2 282 286
|80 000 000 $947 867
|6
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|1
|-(1810)
|3 922 348$46 473
|-
|5 599 002$66 339
|27 000 000 $319 905
|7
|КУРЬЕР
Runner
|AK
|2
|-(924)
|1 426 845$16 906
|-65,1%
|37 485 501$445 355
|7 000 000 $82 938
|8
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ
Hold to Death: Hand in Hand
|EXP
|2
|-(189)
|954 840$11 313
|-42,3%
|14 235 902$169 133
|5 000 000 $59 242
|9
|ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ
Ghost Board
|WP
|1
|-(212)
|727 818$8 623
|-
|844 129$10 002
|4 000 000 $47 393
|10
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|5
|-(393)
|557 744$6 608
|-55,2%
|249 020 952$2 954 686
|6 000 000 $71 090
|11
|ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН
|SMKT
|2
|-(26)
|421 128$4 990
|-64,2%
|6 325 056$75 146
|-
|12
|ХИТРЫЙ КОЙОТ
Coyote vs Acme
|CAO
|3
|-(190)
|394 092$4 669
|-76,5%
|70 161 840$820 990
|-
|13
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|AK
|3
|-(527)
|365 333$4 329
|-80,8%
|51 784 530$605 951
|-
|14
|МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|5
|-(73)
|358 658$4 250
|-53,0%
|162 800 581$1 931 663
|-
|15
|КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА
|AK
|1
|-(1365)
|334 463$3 963
|-
|583 332$6 912
|-
|16
|ТОНИ
Tony
|AMDT / AOF
|4
|-(24)
|301 056$3 567
|-30,3%
|36 005 716$413 859
|-
|17
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|8
|-(282)
|282 107$3 343
|-74,4%
|1 024 640 771$12 660 828
|-
|18
|ФЛОРИСТ
Florist
|PRD
|1
|-(91)
|223 444$2 647
|-
|223 444$2 647
|-
|19
|ЧУЧЕЛО
|CKINO
|5
|-(5)
|204 860$2 427
|-
|3 969 324$47 097
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