top banner

Касса четверга: «Девятая планета» возглавила чарт

Автор: БК
25 сентября 2026

Серебро досталось «Вышке»

Лидером чарта за четверг стал фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP), заработавший 18,5 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум может претендовать на 110 млн по итогу уикенда.

Серебро чарта взял триллер ВЫШКА 2 (CAO). Зарубежный проект освоил 14,7 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 70 млн.

На шестом месте оказалась историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI), сумевшая положить в свою копилку 3,9 млн рублей. По итогу недели зарубежная лента может рассчитывать на 27 млн.

Девятую строчку с результатом в 0,7 млн рублей занял хоррор ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (WP). Это может превратиться в 4 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

Предварительные сборы за четверг 24.09.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 24.09.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 24.09.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
 CP 1 -(1596) 18 500 000$219 194 - 18 900 000$223 934 110 000 000 $1 303 318
2 ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint		 CAO 1 -(1042) 14 681 431$173 951 - 15 507 421$183 737 70 000 000 $829 384
3 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight		 KAP 2 -(715) 11 142 019$132 014 -72,5% 240 940 512$2 862 546 70 000 000 $829 384
4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day		 - 6 -(1) 9 881 888$117 084 -35,9% 2 152 946 305$25 290 101 -
5 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
 CP 2 -(1222) 5 300 000$62 796 -57,6% 192 100 000$2 282 286 80 000 000 $947 867
6 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
 NKI 1 -(1810) 3 922 348$46 473 - 5 599 002$66 339 27 000 000 $319 905
7 КУРЬЕР
Runner		 AK 2 -(924) 1 426 845$16 906 -65,1% 37 485 501$445 355 7 000 000 $82 938
8 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ
Hold to Death: Hand in Hand		 EXP 2 -(189) 954 840$11 313 -42,3% 14 235 902$169 133 5 000 000 $59 242
9 ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ
Ghost Board		 WP 1 -(212) 727 818$8 623 - 844 129$10 002 4 000 000 $47 393
10 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
 VLG 5 -(393) 557 744$6 608 -55,2% 249 020 952$2 954 686 6 000 000 $71 090
11 ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН
 SMKT 2 -(26) 421 128$4 990 -64,2% 6 325 056$75 146 -
12 ХИТРЫЙ КОЙОТ
Coyote vs Acme		 CAO 3 -(190) 394 092$4 669 -76,5% 70 161 840$820 990 -
13 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
 AK 3 -(527) 365 333$4 329 -80,8% 51 784 530$605 951 -
14 МЯТЕЖ
Mutiny		 AK 5 -(73) 358 658$4 250 -53,0% 162 800 581$1 931 663 -
15 КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА
 AK 1 -(1365) 334 463$3 963 - 583 332$6 912 -
16 ТОНИ
Tony		 AMDT / AOF 4 -(24) 301 056$3 567 -30,3% 36 005 716$413 859 -
17 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 8 -(282) 282 107$3 343 -74,4% 1 024 640 771$12 660 828 -
18 ФЛОРИСТ
Florist		 PRD 1 -(91) 223 444$2 647 - 223 444$2 647 -
19 ЧУЧЕЛО
 CKINO 5 -(5) 204 860$2 427 - 3 969 324$47 097 -
ИТОГО ТОП-19:
69 980 074 $829 148
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.4 руб.

Смотрите также

Касса четверга: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат (Сборы четверга 17.09.2026)
Лидером чарта за четверг стал перевыпуск первого фильма популярной франшизы СУМЕРКИ (KAP), заработавший 40,5 млн рублей. Картина 2008 года может претендовать на 130 млн по итогу уикенда. Бронзу чарта взяла семейная лента КАК ИВАН В ...
Подробнее

Также стартовали

АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ. ПЕРЕВЫПУСК / Kari-gurashi no Arrietti (RWV) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЫШКА 2 / Fall 2: Deadpoint (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ / Ghost Board (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТВИГГИ. ПЕРЕВЫПУСК / Twiggy (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФЛОРИСТ / Florist (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»AOFA-One Films
CAOКаро ПремьерCKINOЦентр кино
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
KAPКИНО.АРТ.ПРОNKIНаше кино
PRDПарадизRURРусский Репортаж
RWVRWV FilmSMKTСамокат
VLGВольгаWPУорлд Пикчерз
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 24–27.09
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 125 000 000
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 100 000 000
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 80 000 000
ВЫШКА 2 50 000 000
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И… 25 000 000