Касса четверга: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат
Лента смогла заработать за первый день 40,5 млн рублей
Лидером чарта за четверг стал перевыпуск первого фильма популярной франшизы СУМЕРКИ (KAP), заработавший 40,5 млн рублей. Картина 2008 года может претендовать на 130 млн по итогу уикенда.
Бронзу чарта взяла семейная лента КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). Фильм Алексея Нужного освоил 12,5 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 180 млн.
На четвертом месте оказался боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном, сумевший положить в свою копилку 4 млн рублей. По итогу недели зарубежная лента может рассчитывать на 18 млн.
Седьмое место с результатом в 1,65 млн рублей занял хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ (EXP). Это может превратиться в 6 млн по итогу уикенда.
Девятое место застолбила за собой якутская комедия ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН (SMTK). Картина освоила 1,2 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей также 6 млн.
Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ
Предварительные сборы за четверг 17.09.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 17.09.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 17.09.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|1
|-(882)
|40 523 721$481 451
|-
|53 674 232$637 688
|130 000 000 $1 544 493
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day
|-
|5
|-(1)
|15 406 730$183 043
|-28,0%
|2 028 514 448$23 828 432
|-
|3
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|1
|-(1523)
|12 500 000$148 509
|-
|13 100 000$155 637
|180 000 000 $2 138 529
|4
|КУРЬЕР
Runner
|AK
|1
|-(705)
|4 094 101$48 641
|-
|4 136 496$49 145
|18 000 000 $213 853
|5
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|AK
|2
|-(777)
|1 901 930$22 596
|-33,0%
|32 906 904$385 056
|18 000 000 $213 853
|6
|ХИТРЫЙ КОЙОТ
Coyote vs Acme
|CAO
|2
|-(603)
|1 676 936$19 923
|-48,4%
|46 674 080$546 151
|20 000 000 $237 614
|7
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ
Hold to Death: Hand in Hand
|EXP
|1
|-(486)
|1 653 622$19 646
|-
|1 945 746$23 117
|6 000 000 $71 284
|8
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|4
|-(764)
|1 244 921$14 791
|-33,2%
|227 339 622$2 697 433
|17 000 000 $201 972
|9
|ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН
|SMKT
|1
|-(1)
|1 176 672$13 980
|-
|1 176 672$13 980
|6 000 000 $71 284
|10
|НАДЕЖДА
Hopeu
|WP
|2
|-(18)
|1 117 012$13 271
|-63,3%
|31 085 633$363 745
|18 000 000 $213 853
|11
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|7
|-(265)
|1 102 347$13 097
|-39,0%
|1 014 527 171$12 535 860
|-
|12
|НАТИСК
Onslaught
|VLG
|1
|-(571)
|899 583$10 688
|-
|1 028 043$12 214
|-
|13
|МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|4
|-(114)
|762 317$9 057
|-63,8%
|154 707 552$1 835 638
|-
|14
|МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
|VLG
|2
|-(564)
|696 706$8 277
|-33,3%
|15 576 666$182 268
|-
|15
|КРАЙ ЧУДЕС
|VLG
|2
|-(1767)
|696 706$8 277
|-15,0%
|15 576 666$182 268
|-
|16
|ДОМ МЕРТВЫХ
Our House
|KNLG
|1
|-(165)
|541 648$6 435
|-
|636 788$7 565
|-
|17
|ТОНИ
Tony
|AMDT / AOF
|3
|-(43)
|431 968$5 132
|-55,5%
|31 172 722$358 307
|-
|18
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|CAO
|3
|-(84)
|382 300$4 542
|-50,7%
|31 044 804$356 837
|-
|19
|ВОССТАВШИЙ
The Uprising
|PRD
|2
|-(120)
|359 240$4 268
|-68,3%
|11 058 571$129 401
|-
|20
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|7
|-(166)
|348 789$4 144
|-13,4%
|318 504 632$3 935 557
|-
|21
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
|AK
|3
|-(67)
|243 660$2 895
|-47,0%
|27 776 564$319 271
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