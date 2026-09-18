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Касса четверга: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат

Автор: БК
18 сентября 2026

Лента смогла заработать за первый день 40,5 млн рублей

Лидером чарта за четверг стал перевыпуск первого фильма популярной франшизы СУМЕРКИ (KAP), заработавший 40,5 млн рублей. Картина 2008 года может претендовать на 130 млн по итогу уикенда.

Бронзу чарта взяла семейная лента КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). Фильм Алексея Нужного освоил 12,5 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 180 млн.

На четвертом месте оказался боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном, сумевший положить в свою копилку 4 млн рублей. По итогу недели зарубежная лента может рассчитывать на 18 млн.

Седьмое место с результатом в 1,65 млн рублей занял хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ (EXP). Это может превратиться в 6 млн по итогу уикенда.

Девятое место застолбила за собой якутская комедия ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН (SMTK). Картина освоила 1,2 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей также 6 млн.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ

Предварительные сборы за четверг 17.09.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 17.09.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 17.09.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight		 KAP 1 -(882) 40 523 721$481 451 - 53 674 232$637 688 130 000 000 $1 544 493
2 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day		 - 5 -(1) 15 406 730$183 043 -28,0% 2 028 514 448$23 828 432 -
3 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
 CP 1 -(1523) 12 500 000$148 509 - 13 100 000$155 637 180 000 000 $2 138 529
4 КУРЬЕР
Runner		 AK 1 -(705) 4 094 101$48 641 - 4 136 496$49 145 18 000 000 $213 853
5 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
 AK 2 -(777) 1 901 930$22 596 -33,0% 32 906 904$385 056 18 000 000 $213 853
6 ХИТРЫЙ КОЙОТ
Coyote vs Acme		 CAO 2 -(603) 1 676 936$19 923 -48,4% 46 674 080$546 151 20 000 000 $237 614
7 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ
Hold to Death: Hand in Hand		 EXP 1 -(486) 1 653 622$19 646 - 1 945 746$23 117 6 000 000 $71 284
8 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
 VLG 4 -(764) 1 244 921$14 791 -33,2% 227 339 622$2 697 433 17 000 000 $201 972
9 ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН
 SMKT 1 -(1) 1 176 672$13 980 - 1 176 672$13 980 6 000 000 $71 284
10 НАДЕЖДА
Hopeu		 WP 2 -(18) 1 117 012$13 271 -63,3% 31 085 633$363 745 18 000 000 $213 853
11 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 7 -(265) 1 102 347$13 097 -39,0% 1 014 527 171$12 535 860 -
12 НАТИСК
Onslaught		 VLG 1 -(571) 899 583$10 688 - 1 028 043$12 214 -
13 МЯТЕЖ
Mutiny		 AK 4 -(114) 762 317$9 057 -63,8% 154 707 552$1 835 638 -
14 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
 VLG 2 -(564) 696 706$8 277 -33,3% 15 576 666$182 268 -
15 КРАЙ ЧУДЕС
 VLG 2 -(1767) 696 706$8 277 -15,0% 15 576 666$182 268 -
16 ДОМ МЕРТВЫХ
Our House		 KNLG 1 -(165) 541 648$6 435 - 636 788$7 565 -
17 ТОНИ
Tony		 AMDT / AOF 3 -(43) 431 968$5 132 -55,5% 31 172 722$358 307 -
18 НЕ ПО-ДЕТСКИ
 CAO 3 -(84) 382 300$4 542 -50,7% 31 044 804$356 837 -
19 ВОССТАВШИЙ
The Uprising		 PRD 2 -(120) 359 240$4 268 -68,3% 11 058 571$129 401 -
20 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
 VLG 7 -(166) 348 789$4 144 -13,4% 318 504 632$3 935 557 -
21 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
 AK 3 -(67) 243 660$2 895 -47,0% 27 776 564$319 271 -
ИТОГО ТОП-21:
87 760 909 $1 042 663
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.17 руб.

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ДОМ МЕРТВЫХ / Our House (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КУРЬЕР / Runner (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАТИСК / Onslaught (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОВОРОТ ТУДА: АЙА ДА АЙАН (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ / Hold to Death: Hand in Hand (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК / Twilight (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»AOFA-One Films
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмKAPКИНО.АРТ.ПРО
KNLGКинологистикаPRDПарадиз
SMKTСамокатVLGВольга
WPУорлд Пикчерз
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Прогноз
Сборов за уикенд 17–20.09
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 220 000 000
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 110 000 000
ХИТРЫЙ КОЙОТ 20 000 000
ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16 000 000
КУРЬЕР 13 000 000