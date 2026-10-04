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«Мстители: Финал» вновь стали самым кассовым фильмом в истории

Автор: БК

4 октября 2026

Мировые сборы ленты достигли $2,925 млрд

Кинокомикс Marvel МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ вернулся на первое место в списке самых кассовых фильмов в истории – после недавнего перевыпуска сборы картины 2019 года достигли $2,925 млрд.

Предыдущий рекорд принадлежал ленте Джеймса Кэмерона АВАТАР, которая ранее заработала $2,923 млрд с учетом пяти ре-релизов.

Стоит отметить, что правами на семь из десяти самых кассовых фильмов в истории сейчас владеет The Walt Disney Company. В их числе также АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ ($2,33 млрд), ТИТАНИК ($2,26 млрд) и МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($2,05 млрд).

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

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